Не совершайте этой ошибки и капуста останется свежей до самой весны: простой лайфхак (видео)

Капусту необходимо хранить в прохладном и сухом помещении

После сбора урожая важно позаботиться о том, чтобы овощи не пропали зимой. Мы уже рассказывали, как хранить морковь, а теперь поделимся лайфхаком по сохранению урожая капусты. В первую очередь, кочаны нужно правильно собрать и обрезать.

На Youtube украинка поделилась видео, в котором рассказала, что нужно делать, чтобы капуста долгое время радовала своей свежестью. Важно соблюдать несколько правил!

Если хотите, чтобы урожай капусты сохранялся зимой как можно дольше, можно воспользоваться простым, но эффективным лайфхаком. Мало кто знает, что через корень капуста постепенно выбирает питательные вещества и остается свежей дольше.

Что нужно сделать? Во-первых, аккуратно вырывайте капусту вместе с корнем и остатками земли, стряхивая лишнюю грязь. А во-вторых, обрежьте нижние листья слегка, оставляя несколько защитных, которые будут предотвращать попадание влаги и бактерий. При этом не нужно обрезать корень, потому что именно он помогает головке постепенно сохранять свежесть и питательные вещества на протяжении всей зимы.

Как хранить капусту зимой

Перед тем как подвесить капусту, головки следует хорошо просушить, чтобы исчезла поверхностная влага, лучше все это делать в сухую погоду. После просушки капусту подвешивают за корень в прохладном и сухом подвальном помещении.

В таком виде качаны остаются свежими и постепенно "питаются" из корня, сохраняя вкус и полезные свойства на протяжении нескольких месяцев.

Этот способ простой и не требует дополнительных затрат. Соблюдение всех этапов поможет вам обеспечить долгосрочное хранение капусты.

