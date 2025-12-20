Як почистити рибу за хвилини і без безладу: цей лайфхак працює завжди

Багато хто обожнює страви з риби, але процес її чистки часто стає справжнім випробуванням.

Луска розлітається по всій кухні, руки та дошка покриваються слизом, а запах залишається надовго. Проте досвідчені господині знають кілька хитрощів, які дозволяють очистити рибу швидко, акуратно і без зайвого бруду. Про це розповідає "Телеграф".

Що знадобиться: гострий ніж, обробна дошка, харчова плівка, тазик або пакет, ножиці та, звісно, сама риба. Для зручності та гігієни рекомендується одягти одноразові рукавички, а обробну поверхню обмотати плівкою — так можна легко прибрати залишки луски і уникнути запаху.

Способи чистки:

У пакеті або тазику: покладіть рибу в пакет або таз із невеликою кількістю води. Луска не розлітається, а руки залишаються чистими. Рухайтеся від боків до живота, проти росту луски. Швидке обливання окропом: на кілька секунд занурте тушку в окріп. Луска розм’якне і знімається легко. Зняття шкіри: якщо не хочете чистити луску, можна акуратно зняти шкіру гострим ножем. Вставте лезо між шкірою та лускою біля голови і повільно відокремлюйте шкіру від туші.

Ці прості трюки дозволяють почистити рибу навіть розморожену, не залишаючи після себе бруд і розкидану луску. Завдяки їм процес стає швидким, акуратним і навіть приємним — тепер приготування риби більше не страшний клопіт.