Уродилась Коляда накануне Рождества! Самые лучшие колядки для взрослых

Колядки придают веселье и создают неповторимую атмосферу

Уже на следующей неделе наступит Рождество — один из самых теплых и светлых праздников, неотъемлемой частью которого издавна остаются колядки. Самое время подготовиться заранее и выучить красивые песнопения.

Колядки издавна символизируют радость Рождества, благие пожелания и надежду на достаток, мир и счастье в новом году. Через них люди передают тепло, единство и веру, наполняя дома особым праздничным смыслом.

"Телеграф" подготовил подборку красивых колядок для взрослых. Подарите своим друзьям и близким хорошее настроение.

Рождественские колядки для взрослых

Так повелось на белом свете

Уж много лет подряд

В такой чудный, добрый вечер

С небес к нам ангелы летят

Они несут добро, надежду,

Бланословенье в каждый дом

Всех с новым годом поздравляю

И с благодатным рождеством!

***

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое

Мы и сами будем есть

И друг друга угощать

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!

Колядки для взрослых

***

Уродилась коляда

Накануне Рождества,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою

Стоят леса дремучие,

Во тех лесах огни горят,

Огни горят пылающие,

Вокруг огней люди стоят,

Люди стоят колядуют:

"Ой коляда, коляда,

Ты бываешь, коляда,

Накануне Рождества".

***

Нынче Ангел нам спустился

И пропел: "Христос родился!".

Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.

Вот идем мы, пастухи,

Прощены нам все грехи.

К дому путь свой правим,

Христа Бога славим.

Так повелось на белом свете

Уж много лет подряд

В такой чудный, добрый вечер

С небес к нам ангелы летят

Они несут добро, надежду,

Благословенье в каждый дом

Всех с новым годом поздравляю

И с благодатным рождеством!

Рождественские колядки 2025

***

Ночь тиха, ночь свята,

Люди спят, даль чиста;

Лишь в хлеву свет горит;

Там святая чета не спит,

В яслях дремлет Дитя. В яслях дремлет Дитя.

Ночь тиха, ночь свята,

Озарилась высота,

Светлый Ангел с небес,

Пастухам принес весть:

"Вам родился Христос! Вам родился Христос!"

Ночь тиха, ночь свята,

В небесах горит звезда;

Пастухи давно в пути,

В Вифлеем спешат прийти:

Там увидят Христа. Там увидят Христа.

Ночь тиха, ночь свята,

Счастья ждут все сердца.

Боже, дай к Христу придти,

Радость светлую в нем найти.

Вечно славься, Христос! Вечно славься, Христос!

Ранее "Телеграф" публиковал текст и мелодию самой популярной в Украине колядки. Вы точно пели ее в детстве.