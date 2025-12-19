Не только "коляд, коляд, колядница": 8 лучших коротких колядок для детей

"Телеграф" собрал лучшие украинские колядки, которые легко запомнить малышам

В четверг, 25 декабря, украинцы отмечают Рождество, а одной из главных традиций этого праздника является колядование. Это название было заимствовано от древнего славянского праздника Коляды, отмечавшего рождение Солнца и начало нового года.

В Украине наши предки традиционно колядовали в течение первых трех дней Рождества, а на западе страны – еще из Сочельника. Дети и подростки обычно пели колядки утром и вечером, нося с собой Рождественскую звезду. В колядках обязательно звучали рифмованные пожелания и просьбы о подарках, а хозяева щедро благодарили колядников за их теплые слова.

"Телеграф" подготовил подборку веселых, милых и коротеньких рождественских колядок для малышей, которые создадут праздничную атмосферу для всех.

Я маленький пастушок

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте

- Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

Коляд, Коляд, Колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

Маленький Ісусик

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну — Христос ся рождає!

Ой радуйся, земле! Коляда іде!

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій князь їде!

Колядка

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!"

- Усіх сповіщала.

Сніг на землю сипле тихо

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

Віє вітер з гір

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

Колядую-дую

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике,

Тягну за лико,

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добривечір!

По традиции украинцы колядуют перед Рождеством и после праздника. Раньше мы выкладывали короткие колядки для детей на украинском.