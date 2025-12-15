Вы точно пели ее в детстве: текст и мелодия самой популярной в Украине колядки (видео)

Традиция колядовать есть в Украине веками

В Украине с 2023 года после перехода ПЦУ на новый церковный календарь, Рождество отмечается 25 декабря. А этот праздник связан с колядками — традиционными рождественскими песнопениями, в которых восхваляют рождение Спасителя.

"Телеграф" рассказывает о колядке "Нова радість стала", которая является одной из самых популярных в Украине и многие помнят ее еще с детства.

История колядки "Нова радість стала"

Мелодия этой колядки передается веками из поколения к поколению украинцев. Она известна еще с 1740-х годов, однако текст мог варьироваться. Устная традиция и рукописи сохранили мелодию, которая носит торжественный барочный характер, пишет сайт localhistory.org.ua.

В 1871 году украинский исследователь Павел Чубинский записал аж 6 вариантов текста колядки "Нова радість стала", но без мелодии. Эта праздничная песня имеет множество версий, которые отражают разный исторический контекст, в котором жили украинцы.

Классический текст колядки рассказывает о благой весточке — о рождении Иисуса Христа. Также в ней желают счастья и мира хозяевам дома и Украине в целом. Колядка "Нова радість стала", соединив мелодию с классическим текстом, стала объединяющим символом украинской культуры. Ее знают и любят в Украине.

Текст и мелодия колядки "Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна увесь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік з пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим Дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога прославляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

