Колядую, колядую, Перемогу нашу чую! Найкращі різдвяні колядки для дорослих

Колядки створюють неповторну і веселу атмосферу

Вже наступного тижня настане Різдво — одне з найтепліших і найсвітліших свят, невіддільною частиною якого здавна залишаються колядки. Саме час підготуватися заздалегідь і вивчити гарні піснеспіви.

Колядки символізують радість Різдва, благі побажання та надію на достаток, мир та щастя у новому році. Через них люди передають тепло, єдність та віру, наповнюючи будинки особливим святковим змістом.

"Телеграф" підготував добірку гарних колядок для дорослих. Подаруйте своїм друзям та близьким гарний настрій.

Різдвяні колядки для дорослих

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом зірка ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Ой перший же празник –

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

А другий же празник –

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

А третій же празник –

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Колядки для дорослих

***

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

Різдвяні колядки 2025

***

Давним-давно в одній країні

Та й народила Мати Сина.

Від лиха, смерті і негод

Беріг Його Святий Господь!

Ісусом Сина Бог назвав,

Святі знання Ісусу дав.

Щоб людям шлях вказати світлий,

Добро й любов щоб в світі квітли.

І янгол в пору ту співав,

Ісуса свято прославляв!

Ісус навчив людей прощати,

Любити, вірить, сподіватись.

В уста він істину поклав,

Життя всім вічне дарував

Й не шкодував за нас свого.

Славімо тож усі Різдво!

Раніше "Телеграф" публікував текст та мелодію найпопулярнішої в Україні колядки. Ви точно співали її у дитинстві.