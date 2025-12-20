Цены приятно удивляют: за сколько сейчас можно купить елку в Украине (инфографика)

Украинцам не придется слишком тратиться при выборе новогодней красавицы

Перед Новогодними праздниками в украинских городах появились пункты продажи елок. Там представлен невероятный выбор новогодних деревьев на любой вкус с широким диапазоном цен.

В Украине стоимость праздничных деревьев за год не изменилась. Покупателям доступны как живые, так и искусственные варианты.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Сколько стоит новогодняя елка в Украине: от бюджетных за 100 гривен до роскошных

Цены на живые елки

Живые деревья существенно отличаются по цене в зависимости от размера и региона. Самые дешевые елки до 50 см – можно купить от 100 до 250 гривен. В Киеве метровые деревья стоят от 250 до 500 гривен, но цена в регионах может быть ниже.

Живые елки

Елки высотой до 2 метров будут стоить от 500 гривен. В частности, во Львове елки продают от 800 до 3900 гривен, а в Одессе крупные импортные деревья могут оценить от 5800 до 8100 гривен.

Цены на искусственные елки

Декоративные модели небольшого размера стоят от 399 гривен. Цены на большие елки высотой от 1,8 до 3 метров начинаются от 3 тысяч гривен. А самые дорогие достигают почти 10 тысяч гривен.

Искусственная елка

Изменились ли цены на елки за последний год

По данным государственных лесхозов, стоимость живых елок при продаже через "Леса Украины" колеблется от 210 до 250 гривен. Сосна и пихта немного дороже — от 240 до 280 гривен. В целом цены в основном не изменились или незначительно выросли в отдельных городах из-за логистики или импортных компонентов.

Цены на елки в Украине. Инфографика Телеграф

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит шампанское к новогоднему столу. На рынке разнообразия – от бюджетного Inkerman до элитного Moët.