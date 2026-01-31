Напряжение свыше 800 В. Какие приборы могут сгореть во время скачков в сети

Безопасными считаются колебания от 207 В до 253 В

В ходе аварийных и плановых отключений света в Украине 31 января в сети зафиксировали скачки напряжения. Они наблюдаются почти во всех областях, а местами достигают 800 В.

Что нужно знать:

31 января в электросети Украины произошла аварийная ситуация

В большинстве областей введены экстренные отключения

Там где, есть свет люди фиксируют значительные прыжки напряжения

Как сообщают местные каналы, в Киевской области напряжение местами достигает 802 В. Есть квартиры, где оно пересекло отметку в 300 единиц. Отмечается, что подобная ситуация возникла после введения аварийных отключений.

Также значительные скачки напряжение зафиксировано во Львове, Хмельницком, Тернополе, Кременчуге, Черкассах и т.д. Преимущественно проблемы наблюдаются в тех районах и домах, где есть свет.

Прыжки напряжения в Киевской области 31 января. Фото: местные каналы

Прыжки напряжения в Тернополе 31 января. Фото: местные каналы

Прыжки напряжения во Львове 31 января. Фото: местные каналы

Прыжки напряжения в Кременчуге 31 января. Фото: местные каналы

Прыжки напряжения во Львове 31 января. Фото: местные каналы

Прыжки напряжения в Хмельницком 31 января. Фото: местные каналы

Добавим, что с 1 июля 2025 г. стандарт напряжения в Украине составляет не 220, а 230 В. Допустимые отклонения от номинального напряжения теперь составляют от 207 В до 253 В.

Какие приборы больше всего страдают от перепадов напряжения

Современные приборы обычно имеют большое количество микросхем, очень чувствительных к напряжению. Даже короткий скачок может привести к их поломке. Именно эти приборы следует оберегать в первую очередь:

Компьютерная техника. Ноутбуки, десктопы, моноблоки, серверы, принтеры, сканеры и другая офисная техника очень чувствительны к прыжкам электропитания. Перепады могут повредить микросхемы, жесткие диски и другие компоненты. Телевизоры и мониторы. Жидкокристаллические экраны могут получить повреждения, а электронные компоненты, отвечающие за подсветку и управление изображением, могут выйти из строя. Зарядные устройства. Они могут пострадать от перепадов напряжения и даже стать причиной пожара. Модемы, роутеры, репитеры и т.д. Подключенные к сети всегда и потому особенно уязвимы к перепадам напряжения. Бытовая техника. Холодильники, стиральные машины, микроволновки и другая техника могут выйти из строя из-за перенапряжения. Электронные компоненты, управляющие работой прибора, могут быть повреждены. Акустические системы, ресиверы и другие устройства могут выйти из строя из-за перенапряжения.

Напомним, что недавно в Киеве в сети фиксировали критически низкое напряжение. Местами оно составляло даже ниже 100 В.

