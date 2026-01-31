Напряжение свыше 800 В. Какие приборы могут сгореть во время скачков в сети
Безопасными считаются колебания от 207 В до 253 В
В ходе аварийных и плановых отключений света в Украине 31 января в сети зафиксировали скачки напряжения. Они наблюдаются почти во всех областях, а местами достигают 800 В.
Что нужно знать:
- 31 января в электросети Украины произошла аварийная ситуация
- В большинстве областей введены экстренные отключения
- Там где, есть свет люди фиксируют значительные прыжки напряжения
Как сообщают местные каналы, в Киевской области напряжение местами достигает 802 В. Есть квартиры, где оно пересекло отметку в 300 единиц. Отмечается, что подобная ситуация возникла после введения аварийных отключений.
Также значительные скачки напряжение зафиксировано во Львове, Хмельницком, Тернополе, Кременчуге, Черкассах и т.д. Преимущественно проблемы наблюдаются в тех районах и домах, где есть свет.
Добавим, что с 1 июля 2025 г. стандарт напряжения в Украине составляет не 220, а 230 В. Допустимые отклонения от номинального напряжения теперь составляют от 207 В до 253 В.
Какие приборы больше всего страдают от перепадов напряжения
Современные приборы обычно имеют большое количество микросхем, очень чувствительных к напряжению. Даже короткий скачок может привести к их поломке. Именно эти приборы следует оберегать в первую очередь:
- Компьютерная техника. Ноутбуки, десктопы, моноблоки, серверы, принтеры, сканеры и другая офисная техника очень чувствительны к прыжкам электропитания. Перепады могут повредить микросхемы, жесткие диски и другие компоненты.
- Телевизоры и мониторы. Жидкокристаллические экраны могут получить повреждения, а электронные компоненты, отвечающие за подсветку и управление изображением, могут выйти из строя.
- Зарядные устройства. Они могут пострадать от перепадов напряжения и даже стать причиной пожара.
- Модемы, роутеры, репитеры и т.д. Подключенные к сети всегда и потому особенно уязвимы к перепадам напряжения.
- Бытовая техника. Холодильники, стиральные машины, микроволновки и другая техника могут выйти из строя из-за перенапряжения. Электронные компоненты, управляющие работой прибора, могут быть повреждены.
- Акустические системы, ресиверы и другие устройства могут выйти из строя из-за перенапряжения.
