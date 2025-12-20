Ціни приємно дивують: за скільки зараз можна купити ялинку в Україні (інфографіка)

Українцям не доведеться надто витрачатись при виборі новорічної красуні

Перед Новорічними святами в українських містах з'явились пункти продажу ялинок. Там представлений неймовірний вибір новорічних дерев на будь-який смак з широким спектром цін.

В Україні вартість святкових дерев за рік не змінились. Покупцям доступні як живі, так і штучні варіанти.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Скільки коштує новорічна ялинка в Україні: від бюджетних за 100 гривень до розкішних

Ціни на живі ялинки

Живі дерева суттєво відрізняються за ціною залежно від розміру та регіону. Найдешевші ялинки до 50 см — можна купити від 100 до 250 гривень. У Києві метрові дерева коштують від 250 до 500 гривень, але ціна у регіонах може бути нижчою.

Живі ялинки

Ялинки висотою до 2 метрів коштуватимуть від 500 гривень. Зокрема, у Львові ялинки продають від 800 до 3900 гривень, а в Одесі великі імпортні дерева можуть оцінити від 5800 до 8100 гривень.

Ціни на штучні ялинки

Декоративні моделі невеликого розміру вартують від 399 гривень. Ціни на великі ялинки висотою від 1,8 до 3 метрів починаються від 3 тисяч гривень. А найдорожчі сягають майже 10 тисяч гривень.

Штучна ялинка

Чи змінились ціни на ялинки за останній рік

За даними державних лісгоспів, вартість живих ялинок при продажу через "Ліси України" коливається від 210 до 250 гривень. Сосна та ялиця трохи дорожчі — від 240 до 280 гривень. Загалом, ціни здебільшого не змінились або незначно зросли в окремих містах через логістику чи імпортні компоненти.

Ціни на ялинки в Україні. Інфографіка Телеграф

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує шампанське до новорічного столу. На ринку різноманіття — від бюджетного Inkerman до елітного Moët.