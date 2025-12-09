Как отучить кота прыгать на елку: проверенный способ с фольгой

Это надежный способ отвадить кота от новогодней елки в доме

В преддверии новогодне-рождественских праздников многие украинцы уже нарядили елки. А новогоднее дерево со сверкающими гирляндами, красивыми игрушками и мишурой очень нравится домашним котикам. Они воспринимают его как новую игровую площадку. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы животное не подходило к елке.

"Телеграф" рассказывает о лайфхаке с фольгой, который отвадит кота от новогоднего дерева, чтобы он не навредил ни себе, ни елке.

Лайфхак с фольгой для отпугивания кота

Текстура и шуршание фольги очень неприятны для восприятия котиков, поэтому они ее избегают всеми способами. Поэтому нужно создать барьер из этого материала вокруг наряженной елки, чтобы отвадить животное, пишет Express.

Один из способов создать этот барьер — это соорудить "юбку" для елки из фольги, прикрепив несколько листов вокруг нижних веток. Таким образом вы защитите новогоднее дерево, ведь кот при попытке к нему подойти будет прикасаться к фольге и убегать.

Еще один способ — застелить несколько кусков фольги на пол под елкой, прикрепив их на липкую ленту или двусторонний скотч. Реакция кота будет такой же — он услышит этот шуршащий звук и убежит от дерева.

Также эксперты рекомендуют ставить елку в такой угол в доме, где рядом нет мебели, стульев или столов, так как они служат стартовой площадкой для запрыгивания котов на елку. Минимизируйте это, отодвинув мебель или выбрав подходящее место для дерева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать иголки от живой елки с помощью скотча. И пылесос не понадобится.