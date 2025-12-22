Прививка по-новому: что изменится для детей в Украине с 1 января 2026 года

Уколов по плану Минздрава станет меньше

С 1 января 2026 года в Украине начинает действовать обновленный Национальный календарь прививок. Он был согласован с европейскими и международными стандартами. Среди нового – вакцинация для девочек от вируса папилломы человека.

Всего в Украине обязательна вакцинация против 11 инфекционных заболеваний среди которых туберкулез, гепатит B, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш и т.д. Новый календарь создан так, чтобы колоть многокомпонентные вакцины, чтобы уменьшить общее количество уколов, и некоторые схемы вакцинации изменены.

Новый календарь прививок в Украине

Когда и от чего вакцинируют с 1 января 2026 года

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) . Включена с 2026 года одна прививка для девушек 12–13 лет (с 9 лет — для групп риска). Она необходима для профилактики рака шейки матки.

. Включена с 2026 года одна прививка для девушек 12–13 лет (с 9 лет — для групп риска). Она необходима для профилактики рака шейки матки. КПК (корь, паротит, краснуха) — с 2026 года прививки в 1 и 4 года.

— с 2026 года прививки в 1 и 4 года. Полиомиелит — пять доз (2, 4, 6, 18 мес и 6 лет) с использованием только инактивированной вакцины (ИПВ). Ранее также использовалась оральная вакцина (ОПС). ИПВ – это инъекционная вакцина с инактивированным вирусом, защищающая от паралича, тогда как ОПВ – капли с ослабленным вирусом, которые формируют иммунитет в кишечнике.

— пять доз (2, 4, 6, 18 мес и 6 лет) с использованием только инактивированной вакцины (ИПВ). Ранее также использовалась оральная вакцина (ОПС). ИПВ – это инъекционная вакцина с инактивированным вирусом, защищающая от паралича, тогда как ОПВ – капли с ослабленным вирусом, которые формируют иммунитет в кишечнике. Гепатит B – четыре прививки (2, 4, 6, 18 мес). Позволит использовать комбинированные вакцины.

– четыре прививки (2, 4, 6, 18 мес). Позволит использовать комбинированные вакцины. БЦЖ (туберкулез) — одна прививка через 24 часа после рождения или позже, если вакцинация не была проведена.

— одна прививка через 24 часа после рождения или позже, если вакцинация не была проведена. Кашлюк, дифтерия, столбняк — стандартная схема для детей и регулярная ревакцинация взрослых каждые 10 лет.

— стандартная схема для детей и регулярная ревакцинация взрослых каждые 10 лет. Хиб-инфекция – четыре прививки в 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев и 18 месяцев.

Если ребенок пропустил вакцинацию – семейный врач может сделать индивидуальный курс прививок.

