Украинцы после 40 лет получат по 2000 гривен на здоровье. На что их можно будет потратить (список)

Каждый украинец старше 40 лет сможет получить средства в безналичной форме (2000 гривен) на комплексное обследование здоровья. Программа начнет действовать с 1 января 2026 года.

Чекап организма – что это

Чекап (Check-up) – это комплексное медицинское обследование, позволяющее оценить общее состояние здоровья и выявить потенциальные нарушения еще до появления симптомов. В зависимости от возраста, пола, предыдущих заболеваний и образа жизни комплексное обследование подбирается индивидуально. Такие обследования рекомендуется проходить ежегодно.

На финансирование программы чекапов здоровья предусмотрена сумма в 10 миллиардов гривен, сообщили в "Униан" со ссылкой на ответ пресс-службы Министерства здравоохранения.

2000 тысяч гривен на медицинское обследование — как это будет работать в "Дії"

Каждый гражданин Украины, имеющий приложение "Дія" после достижения 40 лет, получит в нем уведомление с предложением пройти скрининг здоровья ровно через 30 дней после дня рождения. После подтверждения согласия на специальную "Дія.Карту" автоматически начислят 2000 гривен.

Эти деньги можно использовать только для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Это могут быть государственные, частные или коммунальные клиники.

Человек должен записаться в выбранное учреждение здравоохранения независимо от места жительства или регистрации. Обследование должно пройти в пределах одного визита продолжительностью 60-90 минут. Услуга оплачивается "Дія.Картой" в медицинском учреждении.

Как получить 2000 тысяч на обследование без "Дії"

Услуга доступна и для тех, кто не пользуется "Дія". Они могут оформить пластиковую банковскую карту и подать заявку в ЦНАП. Через неделю им поступит сообщение о зачислении средств. Дальше все будет так же, как и у тех, кто оформлял участие в приложении "Дія".

Что входит в бесплатное обследование

Виды обследований определены заранее. Как пояснили в Минздраве, пакет сформирован на основе доказательной медицины.

В него входят:

физикальное обследование – измерение АД, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы;

опрос по образу жизни и скрининг симптомов для выявления рисков соответствующих заболеваний;

лабораторные исследования, в частности липидограмма, гликированный гемоглобин, а также по показаниям – электролиты, сывороточный креатинин, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин мочи/креатинин мочи;

оценка ментального здоровья – краткий опросник для определения уровня стресса и тревожности;

консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и формированию персонализированных рекомендаций.

Бесплатный чекап – на что можно потратить 2000 гривен

После получения результатов врач дает пациенту персональные рекомендации. Он посоветует, что делать для сохранения или улучшения здоровья.

