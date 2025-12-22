Щеплення по-новому: що зміниться для дітей в Україні з 1 січня 2026 року

Уколів за планом МОЗ стане менше

З 1 січня 2026 року в Україні починає діяти оновлений Національний календар щеплень. Його узгодили з європейськими та міжнародними стандартами. Серед нового — вакцинація для дівчат від вірусу папіломи людини.

Загалом в Україні обов'язкова вакцинація проти 11 інфекційних захворювань серед яких туберкульоз, гепатит B, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк тощо. Новий календар створений так, щоб колоти багатокомпонентні вакцини, аби зменшити загальну кількість уколів, тож деякі схеми вакцинації змінені.

Новий календар щеплень в Україні

Коли та від чого вакцинують з 1 січня 2026

Вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) . Включене з 2026 року одне щеплення для дівчат 12–13 років (з 9 років — для груп ризику). Вона потрібна для профілактики раку шийки матки.

. Включене з 2026 року одне щеплення для дівчат 12–13 років (з 9 років — для груп ризику). Вона потрібна для профілактики раку шийки матки. КПК (кір, паротит, краснуха) — з 2026 року щеплення у 1 та 4 роки.

— з 2026 року щеплення у 1 та 4 роки. Поліомієліт — п’ять доз (2, 4, 6, 18 міс та 6 років) із використанням лише інактивованої вакцини (ІПВ). Раніше також використовувалась оральна вакцина (ОПВ). ІПВ — це ін’єкційна вакцина з інактивованим вірусом, що захищає від паралічу, тоді як ОПВ — краплі з ослабленим вірусом, які формують імунітет у кишківнику.

— п’ять доз (2, 4, 6, 18 міс та 6 років) із використанням лише інактивованої вакцини (ІПВ). Раніше також використовувалась оральна вакцина (ОПВ). ІПВ — це ін’єкційна вакцина з інактивованим вірусом, що захищає від паралічу, тоді як ОПВ — краплі з ослабленим вірусом, які формують імунітет у кишківнику. Гепатит B — чотири щеплення (2, 4, 6, 18 міс). Дозволить використати комбіновані вакцини.

— чотири щеплення (2, 4, 6, 18 міс). Дозволить використати комбіновані вакцини. БЦЖ (туберкульоз) — одне щеплення через 24 години після народження або пізніше, якщо вакцинація не була проведена.

— одне щеплення через 24 години після народження або пізніше, якщо вакцинація не була проведена. Кашлюк, дифтерія, правець — стандартна схема для дітей і регулярна ревакцинація дорослих кожні 10 років.

— стандартна схема для дітей і регулярна ревакцинація дорослих кожні 10 років. Хіб-інфекція — чотири щеплення у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців та 18 місяців.

Якщо дитина пропустила вакцинацію — сімейний лікар може зробити індивідуальний курс щеплень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні, люди старші за 40 років отримають гроші на медогляд. Програма діятиме з 1 січня 2026 року, а заявку можна подати через дію чи ЦНАП.