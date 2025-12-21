Огненная Лошадь может забрать удачу. Что нужно приготовить на Новый год и от чего отказаться в главную ночь

Главный запрет - на один вид мяса

Чтобы встретить 2026 год правильно, важно учитывать предпочтения символа года — Огненной Лошади. Это энергичное, благородное, но темпераментное животное, которое ценит натуральность, свежесть и яркие краски.

Лошадь — животное травоядное, чистоплотное и активное, поэтому новогоднее застолье должно быть изобильным, "живым" и эстетически безупречным. Чтобы привлечь удачу и гармонию в дом, важно составить меню с акцентом на любимые лакомства покровительницы года.

1. Обилие зелени и овощей

Это база вашего стола. Лошадь обожает свежую сочную траву, поэтому на тарелках должно быть много петрушки, укропа, кинзы, базилика и шпината. Сделайте акцент на овощных нарезках и салатах из свежей моркови, капусты и болгарского перца. Оранжевый и красный цвета овощей дополнительно подчеркнут "огненную" стихию года.

2. Овес, злаки и выпечка

Овес — главное лакомство для лошади. Необязательно варить кашу: поставьте в центр стола небольшую декоративную пиалу с пророщенным овсом или зерном. Из "съедобного" для гостей приветствуется домашняя выпечка: цельнозерновой хлеб, булочки с кунжутом, пироги с овощными и фруктовыми начинками.

Фото: freepik

3. Фруктовое изобилие

Яблоки — обязательный атрибут 2026 года. Они символизируют здоровье и достаток. Используйте их как в свежем виде, так и в составе десертов или в запеченной утке, гусе. Также не забудьте про арбузы (если удастся найти), дыни и сухофрукты.

4. Чистая вода и напитки

Лошадь пьет много воды, поэтому на столе обязательно должен быть графин с чистой родниковой или минеральной водой. В качестве праздничных напитков выбирайте натуральные морсы, компоты и ягодные смузи.

Фото: freepik

Табу на новогоднем столе

Главный запрет — конина. Также рекомендуется ограничить использование тяжелых, жирных соусов и чрезмерно крепкого алкоголя. Отдайте предпочтение легким винам и натуральным продуктам.

Совет по сервировке: Используйте элементы из дерева, льняные салфетки и свечи красных или золотых оттенков. Лошадь оценит натуральные материалы и уютную, теплую атмосферу. Ранее мы писали, что может разгневать Огненную Лошади на елке в праздник.