Вона здатна навіть викрутити гайку? Чому радянську часникочавку досі використовують

Без цього пристрою важко уявити радянську кухню

Часникочавка радянських часів досі стоїть у багатьох і залишається незамінним помічником. Вона виглядає просто, але може більше, ніж здається на перший погляд.

Металевий корпус витримує роки використання, а сама конструкція здатна впоратися не тільки з часником. "Телеграф" розповів, чому цей пристрій пережив сучасні аналоги й що робить його таким універсальним.

Часник, горіхи, пляшки та пюре: все під силу радянській часникочавці

Міцність і довговічність – головні характеристики часникочавок того часу. Металеві деталі були товстими, часто з алюмінію, що робило пристрій стійким до деформацій.

Конструкція була простою і надійною. У ній не було пластикових деталей і складних механізмів, тому вона практично не ламається навіть після тривалого використання.

Часникочавка також універсальна. Окрім подрібнення часнику, нею робили пюре з вареної картоплі або застосовували як інструмент для дрібних завдань, наприклад, відкручування гайок.

Металева конструкція витримує роки використання

Ефективність пристрою. Він видавлює сік і м’якоть часнику, залишаючи лушпиння, що зручно для приготування різних страв.

Надійний кухонний помічник багатьох поколінь

До недоліків можна віднести трудомістке очищення. Лушпиння потрібно видаляти вручну. Також часникочавка важча за сучасні пластикові моделі.

