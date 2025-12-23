Укр

Эмалированные кружки, старые тарелки и бидоны: почему они до сих пор у вас дома

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эмалированная посуда Новость обновлена 23 декабря 2025, 17:07
Эмалированная посуда. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта посуда была почти в каждой советской семье

Эмалированная посуда возвращается на наши кухни и постепенно вытесняет современные материалы. Ее яркие цвета и необычный дизайн отталкивают, но практические свойства делают ее полезной в повседневной жизни.

Такие предметы до сих пор вытесняют все современное, и спустя годы их все равно можно встретить в наших кухнях, что вызывает чувство ностальгии. Ими могут быть кружки, бидоны, тазы и тому подобное.

Чем привлекает эмалированная посуда, которую многие еще не выбросили

Преимущества

  • Универсальность: подходит для приготовления, маринования, соления и хранения пищи, можно ставить на плиты и использовать в духовке;
  • Простой уход: моется вручную или в посудомоечной машине; при пригорании замачивают в растворе соли или соды;
  • Не изменяет вкус и запах пищи: эмаль инертна, не взаимодействует с продуктами и они дольше сохраняют полезные вещества;
  • Устойчивость к высоким температурам: подходит для открытого огня;
  • Долговечность: служит 10–15 лет при правильном уходе.
Какие "плюсы" имеет эмалированная посуда
Эмалированные кружки

Недостатки

  • Хрупкость: нельзя бросать, ударять или чистить металлическими щетками;
  • Чувствительность к перепадам температур: нельзя наливать кипяток в холодную кастрюлю или ледяную воду в горячую;
  • Не подходит для замораживания: лучше пластик или металл;
  • Медленно и неравномерно прогревается: вода закипает дольше, а пища прогревается неравномерно и может подгорать;
  • Ограниченная теплопроводность.

Поэтому эмалированная посуда не теряет популярности, так как сочетает в себе практичность и надежность. Она устойчива к высоким температурам, безопасна для продуктов и подходит для различных видов приготовления и хранения пищи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему эти корзины из СССР до сих пор многие не выбросили.

Теги:
#СССР #Посуда #Эмаль