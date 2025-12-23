Эмалированные кружки, старые тарелки и бидоны: почему они до сих пор у вас дома

Эта посуда была почти в каждой советской семье

Эмалированная посуда возвращается на наши кухни и постепенно вытесняет современные материалы. Ее яркие цвета и необычный дизайн отталкивают, но практические свойства делают ее полезной в повседневной жизни.

Такие предметы до сих пор вытесняют все современное, и спустя годы их все равно можно встретить в наших кухнях, что вызывает чувство ностальгии. Ими могут быть кружки, бидоны, тазы и тому подобное.

Чем привлекает эмалированная посуда, которую многие еще не выбросили

Преимущества

Универсальность : подходит для приготовления, маринования, соления и хранения пищи, можно ставить на плиты и использовать в духовке;

: подходит для приготовления, маринования, соления и хранения пищи, можно ставить на плиты и использовать в духовке; Простой уход : моется вручную или в посудомоечной машине; при пригорании замачивают в растворе соли или соды;

: моется вручную или в посудомоечной машине; при пригорании замачивают в растворе соли или соды; Не изменяет вкус и запах пищи : эмаль инертна, не взаимодействует с продуктами и они дольше сохраняют полезные вещества;

: эмаль инертна, не взаимодействует с продуктами и они дольше сохраняют полезные вещества; Устойчивость к высоким температурам : подходит для открытого огня;

: подходит для открытого огня; Долговечность: служит 10–15 лет при правильном уходе.

Эмалированные кружки

Недостатки

Хрупкость : нельзя бросать, ударять или чистить металлическими щетками;

: нельзя бросать, ударять или чистить металлическими щетками; Чувствительность к перепадам температур : нельзя наливать кипяток в холодную кастрюлю или ледяную воду в горячую;

: нельзя наливать кипяток в холодную кастрюлю или ледяную воду в горячую; Не подходит для замораживания : лучше пластик или металл;

: лучше пластик или металл; Медленно и неравномерно прогревается: вода закипает дольше, а пища прогревается неравномерно и может подгорать;

вода закипает дольше, а пища прогревается неравномерно и может подгорать; Ограниченная теплопроводность.

Поэтому эмалированная посуда не теряет популярности, так как сочетает в себе практичность и надежность. Она устойчива к высоким температурам, безопасна для продуктов и подходит для различных видов приготовления и хранения пищи.

