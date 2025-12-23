Эмалированные кружки, старые тарелки и бидоны: почему они до сих пор у вас дома
Эта посуда была почти в каждой советской семье
Эмалированная посуда возвращается на наши кухни и постепенно вытесняет современные материалы. Ее яркие цвета и необычный дизайн отталкивают, но практические свойства делают ее полезной в повседневной жизни.
Такие предметы до сих пор вытесняют все современное, и спустя годы их все равно можно встретить в наших кухнях, что вызывает чувство ностальгии. Ими могут быть кружки, бидоны, тазы и тому подобное.
Чем привлекает эмалированная посуда, которую многие еще не выбросили
Преимущества
- Универсальность: подходит для приготовления, маринования, соления и хранения пищи, можно ставить на плиты и использовать в духовке;
- Простой уход: моется вручную или в посудомоечной машине; при пригорании замачивают в растворе соли или соды;
- Не изменяет вкус и запах пищи: эмаль инертна, не взаимодействует с продуктами и они дольше сохраняют полезные вещества;
- Устойчивость к высоким температурам: подходит для открытого огня;
- Долговечность: служит 10–15 лет при правильном уходе.
Недостатки
- Хрупкость: нельзя бросать, ударять или чистить металлическими щетками;
- Чувствительность к перепадам температур: нельзя наливать кипяток в холодную кастрюлю или ледяную воду в горячую;
- Не подходит для замораживания: лучше пластик или металл;
- Медленно и неравномерно прогревается: вода закипает дольше, а пища прогревается неравномерно и может подгорать;
- Ограниченная теплопроводность.
Поэтому эмалированная посуда не теряет популярности, так как сочетает в себе практичность и надежность. Она устойчива к высоким температурам, безопасна для продуктов и подходит для различных видов приготовления и хранения пищи.
