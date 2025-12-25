"Ух ты, прикольно" или "чуть не умер от стыда": украинцы насмехаются над голосом Цымбалюка в Авроре (видео)

Главное – озвучку можно выключить

С 21 декабря 2025 года кассы самообслуживания в магазинах "Аврора" говорят голосом Тараса Цымбалюка. Его фразочки типа "Ух ты, прикольно" заставили украинцев разделиться на два лагеря.

Часть украинцев, особенно любители творчества актера рады нововведению. В основном, потому что не хватает похвалы или дружелюбия. "Мне все равно на всеукраинский хейт! Терминал назвал меня "молодец" как никто до этого не делал. Спасибо, терминал с записью голоса Тараса Цымбалюка", "В нашем АТБ продавцы даже не здороваются, что меня немного напрягает. А здесь озвучка прикольная, вызывает улыбку, намного лучше, чем злые продавцы", "Бабушки возмущались, что у них такого на кассе нет" — пишут в комментариях.

Положительные комментарии об озвучке Цымбалюком

По задумке руководства "Авроры", голос Тараса Цымбалюка должен был добавить "юмора, легкости и праздничного настроения". Очевидно, удалось не всем. Комментарии к видео часто очень отрицательные и подчеркивают, что это "кринж". "Пока рассчитался, чуть со стыда не умер", "Напишите, когда этого кринжа не будет, потому что лоток надо купить", — пишут комментаторы. И даже делятся лайфхаком – расплачиваться только в наушниках.

Отрицательные комментарии об озвучке Цымбалюком

Часть жалеет работников, которые слышат это десятки раз в день. "Я сегодня с 3-летним сыном зашла за шоколадкой, и он спросил: мама, а этот дядя внутри сидит? Рядом проходила продавщица и сказала, что за эти дни он уже сидит в ее мозгах", — делится Екатерина.

А продавцам как?

Отметим, что на каждой самокассе есть возможность отключить озвучку. Для этого нужно нажать знак громкости в левом верхнем углу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярность Цимбалюка подпитала участие в проекте "Холостяк". Финал запланирован на 26 декабря.