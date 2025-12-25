"Ух ти, прикольно" або "ледь не помер з сорому": українці кепкують з голосу Цимбалюка в Аврорі (відео)

Головне — озвучку можна вимкнути

З 21 грудня 2025 року каси самообслуговування в магазинах "Аврора" говорять голосом Тараса Цимбалюка. Його фразочки типу "Ух ти, прикольно" змусили українців розділитись на два табори.

Частина українців, особливо шанувальники творчості актора раді нововведенню. Здебільшого, тому що не вистачає похвали чи приязності. "Мені все одно на всеукраїнський хейт! Термінал назвав мене "молодець" як ніхто до цього не робив. Дякую, термінал з записом голосу Тараса Цимбалюка", "В нашому АТБ продавці навіть не вітаються, що мене трохи напрягає. А тут озвучка прикольна, викликає посмішку, набагато краще чим злі продавці", "Бабусі возмущались, що в них такого на касі нема" — пишуть в коментарях.

Позитивні коментарі про озвучку Цимбалюком

За задумкою керівництва "Аврори", голос Тараса Цимбалюка мав додати "гумору, легкості та святкового настрою". Вочевидь, вдалось не для всіх. Коментарі до відео часто дуже негативні та наголошують, що це "крінж". "Поки розрахувався, ледь з сорому не вмер", "Напишіть, коли цього крінжа не буде, бо лотка треба купить", — пишуть коментатори. І навіть діляться лайфхаком — розплачуватись тільки в навушниках.

Негативні коментарі про озвучку Цимбалюком

Частина — жаліє працівників, які чують це десятки раз за день. "Я сьогодні з 3р сином зайшла за шоколадкою, і він спитав: мама , а цей дядя в середині сидить ? Поруч проходила продавчиня і сказала , що за ці дні він уже сидить в її мізках", — ділиться Катерина.

А продавцям як?

Зазначимо, що на кожній самокасі є можливість вимкнути озвучку. Для цього потрібно натиснути знак гучності у верхньому лівому кутку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярність Цимбалюка підживила участь в проєкті "Холостяк". Фінал запланований на 26 грудня.