Как выглядел первый магазин "Аврора" в Украине. Только 40 квадратов и "копеечная" аренда (фото)

История сети началась в далеком 2011 году

Сеть магазинов "Аврора" стала одним из самых успешных примеров развития украинского ритейла. За 11 лет компания расширила свое присутствие до 900 торговых точек по всей стране. Сеть предлагает покупателям товары по доступным ценам.

Издание Forbes рассказывает историю открытия и особенностей ведения бизнеса. Первый магазин "Аврора" открылся в Полтаве в 2011 году. Несмотря на наличие конкурентов в формате dollar store, компания избрала свой путь развития. Вместо ценовых войн "Аврора" сосредоточилась на автоматизации процессов и качества обслуживания.

Первый магазин и становление бизнеса

История "Авроры" началась с небольшого помещения в Полтаве площадью 40 квадратных метров. Учредители выбрали самую дешевую локацию в городе с арендной ставкой 50 гривен за квадратный метр. Первоначальные инвестиции составили 70 000 гривен.

Особенностью магазина стала политика возврата некачественных товаров – решение нетипичное для рынка того времени. Это заставило компанию изначально тщательно контролировать качество продукции. По словам поставщиков, "Аврора" стала одним из самых придирчивых ритейлеров страны по качеству товаров.

Ключевым принципом развития явилась экономия. "У нас никогда не было лишних денег. Мы всегда бережно подходили к каждой гривне", – рассказывает руководство компании.

В 2015 году работало 100 магазинов, а в 2017 году их количество превысило 300. Сейчас их больше 900.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Киеве открылась необычная "Аврора". Здесь есть яркое пространство для детей, зона для перекуса, книжный отдел, примерочные и не только.