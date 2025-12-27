Гороскоп на 28 декабря: приятные знакомства у Водолеев, удачные сделки у Тельцов

В этот день могут произойти значительные перемены во всех сферах

Новый 2026 год не за горами. А пока что "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 28 декабря, чтобы вы заранее знали, каким будет это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не ждите от Вселенной чрезмерных требований. Главное — соблюдать элементарную энергетическую гигиену: меньше контактировать с неприятными людьми, уделять внимание уборке и контролировать негативные эмоции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Обратите внимание на дом и семейные вопросы: завтра благоприятно покупать недвижимость, заключать брак или улучшать атмосферу в доме. Задержки на работе и невнимание к нуждам близких могут иметь неприятные последствия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Возможны значительные перемены во всех сферах жизни. Уверенность в себе и позитивный настрой помогут извлечь из них пользу. Некоторые события могут быть необратимыми, но их последствия в будущем принесут радость.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отличный день для генеральной уборки и совместной работы по дому с семьей. Приятное общение поднимет настроение, а вечер лучше посвятить отдыху и расслаблению.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный период для совместной и слаженной работы: энергия ровная, люди настроены благожелательно. Многие убедятся, что "одна голова хорошо, а две лучше", ведь это поможет найти и принять наилучшее решение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь избегать толпы. Это время для уединения и размышлений о будущем. День благоприятен для спокойных занятий дома или полноценного отдыха. Конфликты завтра лучше обходить стороной.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Учитесь говорить "нет", если хотите успеть реализовать свои планы. Некоторые люди могут давить на жалость, пытаясь заставить вас сделать то, что нужно им. Не поддавайтесь этому влиянию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Чтобы провести день с пользой и удовольствием, достаточно прислушиваться к своей интуиции и позволять событиям идти своим чередом. В общении с окружающими будут важны обходительность, доброта, гибкость и сочувствие.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В отношениях с окружающими важны тактичность и сдержанность. Добрые поступки принесут удачу в ближайшем будущем. Не делите людей на врагов и друзей, помогайте тем, кто просит, и избегайте мстительности — это негативно скажется на делах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Идеальное время для общения с семьей и близкими — старайтесь не погружаться полностью в работу. Вечером посвятите время близким, это удачный момент для сюрпризов и подарков.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Старайтесь завтра проявлять настойчивость в рабочих делах, а в любовных вопросах быть мягче. Одиноких представителей вашего знака могут ожидать приятные знакомства.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День обещает быть ярким и запоминающимся. Не проводите его в неприятной обстановке и среди токсичных людей. Чаще выходите на свежий воздух, выезжайте за город, соглашайтесь на командировки и больше гуляйте.