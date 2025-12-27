Гороскоп на 28 декабря: приятные знакомства у Водолеев, удачные сделки у Тельцов
В этот день могут произойти значительные перемены во всех сферах
Новый 2026 год не за горами. А пока что "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 28 декабря, чтобы вы заранее знали, каким будет это воскресенье.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Не ждите от Вселенной чрезмерных требований. Главное — соблюдать элементарную энергетическую гигиену: меньше контактировать с неприятными людьми, уделять внимание уборке и контролировать негативные эмоции.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Обратите внимание на дом и семейные вопросы: завтра благоприятно покупать недвижимость, заключать брак или улучшать атмосферу в доме. Задержки на работе и невнимание к нуждам близких могут иметь неприятные последствия.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Возможны значительные перемены во всех сферах жизни. Уверенность в себе и позитивный настрой помогут извлечь из них пользу. Некоторые события могут быть необратимыми, но их последствия в будущем принесут радость.
Рак (22 июня — 22 июля)
Отличный день для генеральной уборки и совместной работы по дому с семьей. Приятное общение поднимет настроение, а вечер лучше посвятить отдыху и расслаблению.
Лев (23 июля — 23 августа)
Удачный период для совместной и слаженной работы: энергия ровная, люди настроены благожелательно. Многие убедятся, что "одна голова хорошо, а две лучше", ведь это поможет найти и принять наилучшее решение.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Старайтесь избегать толпы. Это время для уединения и размышлений о будущем. День благоприятен для спокойных занятий дома или полноценного отдыха. Конфликты завтра лучше обходить стороной.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Учитесь говорить "нет", если хотите успеть реализовать свои планы. Некоторые люди могут давить на жалость, пытаясь заставить вас сделать то, что нужно им. Не поддавайтесь этому влиянию.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Чтобы провести день с пользой и удовольствием, достаточно прислушиваться к своей интуиции и позволять событиям идти своим чередом. В общении с окружающими будут важны обходительность, доброта, гибкость и сочувствие.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
В отношениях с окружающими важны тактичность и сдержанность. Добрые поступки принесут удачу в ближайшем будущем. Не делите людей на врагов и друзей, помогайте тем, кто просит, и избегайте мстительности — это негативно скажется на делах.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Идеальное время для общения с семьей и близкими — старайтесь не погружаться полностью в работу. Вечером посвятите время близким, это удачный момент для сюрпризов и подарков.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Старайтесь завтра проявлять настойчивость в рабочих делах, а в любовных вопросах быть мягче. Одиноких представителей вашего знака могут ожидать приятные знакомства.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День обещает быть ярким и запоминающимся. Не проводите его в неприятной обстановке и среди токсичных людей. Чаще выходите на свежий воздух, выезжайте за город, соглашайтесь на командировки и больше гуляйте.