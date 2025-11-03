Сколько дней осталось ждать до Нового года 2026

Новый год ассоциируется с подарками и праздничной атмосферой

Одним из самых ожидаемых праздников для украинцев является Новый год. К этому событию принято готовиться заранее. Также ведется отсчет к Новому году.

"Телеграф" решил напомнить, сколько еще ждать до Нового года.

Сколько дней осталось до Нового года 2026

В условиях полномасштабной войны России против Украины праздник Нового года перестал быть таким, как раньше. Вместо громких празднований, салютов и вечеринок украинцы обычно собираются в кругу самых близких, чтобы скромно отметить этот день.

Однако подготовка к празднику стала приятной традицией, придающей настроение даже в сложные для страны времена. К Новому году устанавливают елки, украшают дома праздничным декором, готовят любимые вкусности и выбирают красивые наряды.

Новогоднее украшение, фото Freepik

Каждый день к Новому году становится ожиданием чуда и дает возможность наслаждаться подготовкой. Праздник традиционно отмечают в ночь с 31 декабря по 1 января. На данный момент до Нового года осталось 58 дней. Есть еще время, чтобы подвести итоги текущего года, проанализировать ошибки и поставить новые цели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит фабрика елочных украшений в Тернопольской области. Там производили игрушки на весь Советский Союз.