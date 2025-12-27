Красивый макияж на Новый год 2026, который легко повторить. Стильные и яркие идеи с фото
С таким макияжем вы будете выглядеть красиво и уверенно
Через несколько дней наступит Новый год, и пора продумать не только праздничный наряд, но и стильный макияж. "Телеграф" собрал несколько ярких вариантов, которые легко повторить в домашних условиях.
Выразительный макияж поможет подчеркнуть индивидуальность, добавить уверенности и притягивать восхищенные взгляды. Даже простой образ с ярким акцентом способен сделать праздник незабываемым.
Идеи новогоднего макияжа 2026
Smokey Eyes с золотым акцентом
Идеальный выбор для встречи Нового 2026 года, ведь одним из его главных цветов считается именно золотистый. Такой макияж словно создан для праздничной ночи: он притягивает взгляды, добавляет образу роскоши и подчеркивает красоту глаз, делая их более глубокими и выразительными.
Зелено-красное сияние
По-настоящему новогодний макияж, в котором гармонично переплетаются зеленые и красные оттенки — главные цвета праздничного сезона. Дополнительные детали в виде блесток и кристаллов добавляют образу волшебства и сияния. Подчеркните макияж красной помадой.
Золотой блеск и выразительные стрелки
Учитывая, что 2026 год пройдет под символом Красной Огненной Лошади, в праздничном макияже можно смело использовать красные оттенки, сочетая их с золотистыми тенями. Сделайте образ игривым с помощью стрелок, добавив красный акцент на губы и аккуратно выделив красным уголки стрелок.
Красно-белый макияж
Хороший выбор макияжа для новогодней ночи. Внешнюю часть века выделите теплым красным оттенком, внутреннюю — белым сияющим тоном. Растушуйте плавно, добавьте тушь, губы оставьте нюдовыми или слегка розовыми. Образ получится весьма эффектным.
Серебро с бордовым акцентом
Идеальный зимний образ для встречи Нового 2026 года. Серебристые тени создают праздничное сияние, а бордовые губы добавляют элегантности. Небольшие блестки или снежинки во внешних уголках глаз придают макияжу праздничное настроение.
