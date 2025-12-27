Укр

Красивый макияж на Новый год 2026, который легко повторить. Стильные и яркие идеи с фото

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Макияж на Новый год 2026
Макияж на Новый год 2026. Фото Коллаж "Телеграфа"

С таким макияжем вы будете выглядеть красиво и уверенно

Через несколько дней наступит Новый год, и пора продумать не только праздничный наряд, но и стильный макияж. "Телеграф" собрал несколько ярких вариантов, которые легко повторить в домашних условиях.

Выразительный макияж поможет подчеркнуть индивидуальность, добавить уверенности и притягивать восхищенные взгляды. Даже простой образ с ярким акцентом способен сделать праздник незабываемым.

Идеи новогоднего макияжа 2026

Smokey Eyes с золотым акцентом

Идеальный выбор для встречи Нового 2026 года, ведь одним из его главных цветов считается именно золотистый. Такой макияж словно создан для праздничной ночи: он притягивает взгляды, добавляет образу роскоши и подчеркивает красоту глаз, делая их более глубокими и выразительными.

Макияж на Новый год 2026
Макияж на Новый год 2026, Фото: chicessences.com

Зелено-красное сияние

По-настоящему новогодний макияж, в котором гармонично переплетаются зеленые и красные оттенки — главные цвета праздничного сезона. Дополнительные детали в виде блесток и кристаллов добавляют образу волшебства и сияния. Подчеркните макияж красной помадой.

Макияж на Новый год, идеи
Новогодний макияж, Фото: chicessences.com

Золотой блеск и выразительные стрелки

Учитывая, что 2026 год пройдет под символом Красной Огненной Лошади, в праздничном макияже можно смело использовать красные оттенки, сочетая их с золотистыми тенями. Сделайте образ игривым с помощью стрелок, добавив красный акцент на губы и аккуратно выделив красным уголки стрелок.

Как сделать макияж на Новый год 2026
Как сделать макияж на Новый год 2026, Фото: chicessences.com

Красно-белый макияж

Хороший выбор макияжа для новогодней ночи. Внешнюю часть века выделите теплым красным оттенком, внутреннюю — белым сияющим тоном. Растушуйте плавно, добавьте тушь, губы оставьте нюдовыми или слегка розовыми. Образ получится весьма эффектным.

Идеи новогоднего макияжа
Идеи новогоднего макияжа, Фото: kpopmood.com

Серебро с бордовым акцентом

Идеальный зимний образ для встречи Нового 2026 года. Серебристые тени создают праздничное сияние, а бордовые губы добавляют элегантности. Небольшие блестки или снежинки во внешних уголках глаз придают макияжу праздничное настроение.

Какой макияж сделать на Новый год, идеи 2026, тренды
Какой макияж сделать на Новый год, Фото: chicessences.com

"Телеграф" писал ранее, что надеть на Новый год 2026, чтобы удача вас не покинула. Стильные идеи под ваш тип фигуры с фото.

Теги:
#Идеи #Тренды #Новогодний макияж #Примеры #Макияж на Новый год