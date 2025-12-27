Красивый макияж на Новый год 2026, который легко повторить. Стильные и яркие идеи с фото

С таким макияжем вы будете выглядеть красиво и уверенно

Через несколько дней наступит Новый год, и пора продумать не только праздничный наряд, но и стильный макияж. "Телеграф" собрал несколько ярких вариантов, которые легко повторить в домашних условиях.

Выразительный макияж поможет подчеркнуть индивидуальность, добавить уверенности и притягивать восхищенные взгляды. Даже простой образ с ярким акцентом способен сделать праздник незабываемым.

Идеи новогоднего макияжа 2026

Smokey Eyes с золотым акцентом

Идеальный выбор для встречи Нового 2026 года, ведь одним из его главных цветов считается именно золотистый. Такой макияж словно создан для праздничной ночи: он притягивает взгляды, добавляет образу роскоши и подчеркивает красоту глаз, делая их более глубокими и выразительными.

Макияж на Новый год 2026, Фото: chicessences.com

Зелено-красное сияние

По-настоящему новогодний макияж, в котором гармонично переплетаются зеленые и красные оттенки — главные цвета праздничного сезона. Дополнительные детали в виде блесток и кристаллов добавляют образу волшебства и сияния. Подчеркните макияж красной помадой.

Новогодний макияж, Фото: chicessences.com

Золотой блеск и выразительные стрелки

Учитывая, что 2026 год пройдет под символом Красной Огненной Лошади, в праздничном макияже можно смело использовать красные оттенки, сочетая их с золотистыми тенями. Сделайте образ игривым с помощью стрелок, добавив красный акцент на губы и аккуратно выделив красным уголки стрелок.

Как сделать макияж на Новый год 2026, Фото: chicessences.com

Красно-белый макияж

Хороший выбор макияжа для новогодней ночи. Внешнюю часть века выделите теплым красным оттенком, внутреннюю — белым сияющим тоном. Растушуйте плавно, добавьте тушь, губы оставьте нюдовыми или слегка розовыми. Образ получится весьма эффектным.

Идеи новогоднего макияжа, Фото: kpopmood.com

Серебро с бордовым акцентом

Идеальный зимний образ для встречи Нового 2026 года. Серебристые тени создают праздничное сияние, а бордовые губы добавляют элегантности. Небольшие блестки или снежинки во внешних уголках глаз придают макияжу праздничное настроение.

Какой макияж сделать на Новый год, Фото: chicessences.com

