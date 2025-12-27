Гарний макіяж на Новий рік 2026, який легко повторити. Стильні та яскраві ідеї з фото

З таким макіяжем ви виглядатимете впевнено та гарно

Через кілька днів настане Новий рік, і настав час продумати не лише святкове вбрання, а й стильний макіяж. "Телеграф" зібрав кілька яскравих варіантів, які легко повторити у домашніх умовах.

Виразний макіяж допоможе підкреслити індивідуальність, додати впевненості та приваблювати захоплені погляди. Навіть простий образ із яскравим акцентом здатний зробити свято незабутнім.

Ідеї новорічного макіяжу 2026

Smokey Eyes із золотим акцентом

Ідеальний вибір для зустрічі Нового 2026 року, адже одним із його головних кольорів вважається саме золотистий. Такий макіяж ніби створений для святкової ночі: він притягує погляди, додає образу розкоші та підкреслює красу очей, роблячи їх глибшими та виразнішими.

Макіяж на Новий рік 2026, Фото: chicessences.com

Зелено-червоне сяйво

По-справжньому новорічний макіяж, у якому гармонійно переплітаються зелені та червоні відтінки – головні кольори святкового сезону. Додаткові деталі у вигляді блискіток та кристалів додають образу чарівництва та сяйва. Підкресліть макіяж червоною помадою.

Новорічний макіяж, Фото: chicessences.com

Золотий блиск і виразні стрілки

Судячи з того, що 2026 рік пройде під символом Червоного Вогняного Коня, у святковому макіяжі можна сміливо використовувати червоні відтінки, поєднуючи їх із золотистими тінями. Зробіть образ грайливим за допомогою стрілок, додавши червоний акцент на губи та акуратно виділивши червоним куточки стрілок.

Як зробити макіяж на Новий рік 2026, Фото: chicessences.com

Червоно-білий макіяж

Гарний вибір макіяжу для новорічної ночі. Зовнішню частину повік виділіть теплим червоним відтінком, внутрішню — білим сяючим тоном. Розтушуйте плавно, додайте туш, губи залиште нюдовими або злегка рожевими. Образ вийде дуже ефектним.

Ідеї новорічного макіяжу, Фото: kpopmood.com

Срібло з бордовим акцентом

Ідеальний зимовий образ для зустрічі Нового 2026 року. Сріблясті тіні створюють святкове сяйво, а бордові губи додають елегантності. Невеликі блискітки чи сніжинки у зовнішніх куточках очей надають макіяжу святкового настрою.

Який макіяж зробити на Новий рік, Фото: chicessences.com

