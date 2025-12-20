Наденьте это на Новый год 2026, и удача не покинет вас еще долго: стильные идеи под ваш тип фигуры с фото

С этими подсказками вы будете выглядеть стильно и притянете счастье

2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Это время неукротимой энергии, страсти и движения. Лошадь — животное благородное и свободолюбивое, поэтому ваш новогодний образ должен сочетать в себе динамику и элегантность.

Главное в новогоднем образе: цвет, наряд, что подчеркнет фигуру, и аксессуары. "Телеграф" рассказывает, чем можно задобрить символ нового года — Красную Огненную Лошадь, чтобы надолго привлечь удачу и благополучие.

Счастливая палитра: главные цвета

Чтобы задобрить хозяйку года, выбирайте оттенки стихии Огня и природные тона:

Все оттенки красного: от яркого алого до глубокого бордового и вишневого.

Солнечная гамма: оранжевый, желтый и золотой — символы богатства и успеха.

оранжевый, желтый и золотой — символы богатства и успеха. Природный баланс: изумрудный, терракотовый и коричневый помогут уравновесить бурную энергию огня.

изумрудный, терракотовый и коричневый помогут уравновесить бурную энергию огня. Трендовый акцент: Pantone выделил на 2026 год мягкий белый цвет Cloud Dancer ("Облачный танцор").

Стильные решения для разных фигур

Лошадь ценит свободу движений, поэтому в приоритете комфортные, но эффектные фасоны.

Тип фигуры "Песочные часы"

Подчеркните талию с помощью приталенных платьев из атласа или шелка. Эффектно будут смотреться модели с разрезом на бедре или платья-комбинации в золотистых тонах.

Тип фигуры "Груша"

Выбирайте наряды с акцентом на плечи — объемные рукава-фонарики или вырез "лодочка" уравновесят силуэт. Юбка-миди свободного кроя из летящей ткани добавит образу легкости.

Тип фигуры "Яблоко"

Идеально подойдут платья в стиле ампир (с завышенной талией) или прямые платья-футляры из плотной ткани. Глубокий V-образный вырез визуально вытянет силуэт. Присмотритесь к винным и изумрудным оттенкам.

Фото: aliexpress

Тип фигуры "Прямоугольник"

Создайте объем там, где его не хватает, используя асимметрию, рюши или многослойность. Блестящий жакет или костюм с пайетками добавит нужной текстуры и праздничного шика.

Фото: aliexpress

Ткани и аксессуары

В приоритете натуральные материалы: шелк, бархат, замша и мягкая шерсть. Дополните образ массивными украшениями из золота или бронзы — металлы Огня подчеркнут статус и привлекут удачу. Для завершения образа выбирайте обувь, в которой удобно танцевать.

Женщинам, желающим выглядеть в праздник сногсшибательно, не стоит забывать и о любимых людях. Ранее мы рассказывали, что подарить мужчине на Новый год 2026.