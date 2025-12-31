С годом Огненной Лошади! Красочные открытки и яркие поздравления своими словами

Красиво пожелайте своим родным и друзьям легкости и новых побед

Наступает время невероятной энергии, движения и смелых свершений — год Огненной Лошади! Этот знак символизирует неукротимую волю, страсть к жизни и стремительный успех.

Чтобы вы могли первыми поздравить близких, друзей и коллег, "Телеграф" подготовил специальную подборку. Здесь вы найдете эксклюзивные красочные открытки с изображением покровительницы этого года, а также душевные поздравления своими словами — от вдохновляющих пожеланий карьерного взлета до теплых слов о семейном уюте.

С годом Огненной Лошади 2026: открытки и пожелания в прозе

В наступающий год Лошади желаю вам стремительного и бодрого успеха, силы духа и энергии для новых, великих свершений! Пусть счастье галопом скачет в ваш дом, здоровье крепнет, а удача всегда будет рядом. Пусть каждый день будет как праздник, а мечты исполняются легко и красиво!

С годом Лошади поздравляю и всего прекрасного пожелаю. Пожелаю удачи — она не помешает, пожелаю счастья — оно необходимо, пожелаю добра — без него никуда. А еще будьте здоровы, любимы, красивы и, конечно же, игривы. Про отдых не забывайте, работать не прекращайте.

Поздравляю всех с годом Лошади. Желаю, чтобы работы было поменьше, чтобы нашлось время для себя и для семьи. Пусть будут у всех друзья чуткие и хорошие. Пусть ни у кого не будет дней, наполненных грустью и печалью. Каждому желаю верить в чудеса, жить, творить и мечтать.

***

Год Лошади уже у порога. Это благородное животное. Я Поздравляю Вас, и желаю, чтоб этот год стал таким же благородным. Пусть новый год, будет щедр на подарки. Здоровья крепкого, любви, силы духа. Дом пусть будет полон смеха и радости.

С Новым годом Лошади! Пусть жизнь мчится вперед только к лучшему, желания исполняются без капризов, как послушный скакун, а удача скачет рядом каждый день!

С наступающим Новым годом, пусть вас на пороге встречает Лошадь счастья и огромной удачи, без трагедий, обид, бед и трудностей перевозя через весь год, желаем личностных успехов, исполнения желаемых планов и целей, и крепкого здоровья.

Год Лошади — время смелых решений, энергии и движения вперед! Пусть 2026 год принесёт вам стремительный рост и уверенность в каждом шаге. Скачите к своим целям без оглядки — ведь Лошадь дарит удачу тем, кто не боится действовать!

***

Пусть 2026-й под знаком Лошади принесет стремительный успех, подготовит надёжные опоры и навеет вдохновение на каждом повороте! Желаю в наступающем году легкости, красоты и достойных побед. Пусть в душе будет мир, а в каждом дне — то, что делает тебя счастливее.

Отметим, что Новый 2026 год — это еще один год нашей стальной выдержки. Ранее "Телеграф" выложил 8 оригинальных пожеланий украинцам в Новый 2026 год.