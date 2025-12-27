Оседлайте Новый год! Самые лучшие шутливые поздравления и веселые пожелания с годом Огненной Лошади

Яркие и смешные пожелания для друзей на 2026 год

Забудьте о скучных тостах и дежурных фразах, ведь 2026 год мчится к нам на всех парах. Чтобы не остаться "в хвосте", пора заряжаться позитивом уже сейчас.

"Телеграф" подготовил для вас порцию прикольных поздравлений и пожеланий своими словами с годом Огненной Лошади, которые заставят ваших друзей и близких смеяться.

Шутливые поздравления с Новым годом 2026

Желаю в 2026-м иметь аппетит как у коня, но фигуру — как у грациозной лани! Пусть единственным "лишним весом" в новом году станут только неподъемные пачки купюр в твоем кошельке.

Пусть в год Лошади работа в лес не убегает, но и тебя не "пашет"! Желаю скакать по карьерной лестнице так бодро, чтобы шеф не успевал менять таблички на твоем кабинете.

Пусть в 2026 году все твои проблемы поржут и уйдут к конкурентам. Желаю железных нервов, завидного здоровья и чтобы "иго-го" в твоей жизни случалось только от безудержного веселья!

Желаю в новом году отдыхать так много, чтобы работа казалась лишь коротким перекуром между Мальдивами и Куршевелем. Пусть твои единственные "скачки" будут только по элитным курортам!

Пусть в 2026-м в твоем доме всегда будет "полная чаша", а уборку, готовку и счета возьмет на себя какой-нибудь сказочный единорог. Ну или хотя бы очень работящий домовой!

Желаю найти своего принца (или принцессу), и чтобы конь под ними был исключительно последней модели из автосалона. Пусть любовь в новом году будет такой пламенной, что соседи начнут вызывать пожарных!

Пусть 2026 год будет как хороший жокей: крепко держит тебя в седле удачи, не дает упасть в грязь лицом и всегда приводит первым к финишу под брызги шампанского!

Желаю в 2026-м обладать таким здоровьем, чтобы никакие вирусы не могли догнать, а единственным поводом для визита к врачу была проверка зрения — чтобы убедиться, что на счету действительно столько нулей, сколько тебе кажется!

Говорят, чтобы пришла удача, нужно пахать как лошадь. Так вот, желаю тебе в новом году найти ту самую волшебную подкову, которая будет работать за тебя, пока ты спокойно жуешь сено (в смысле, пьешь коктейли) на теплом пляже!

Пусть в год Огненной Лошади твоя жизнь будет ярче, чем фильтры в соцсетях. Желаю столько лайков и восторгов в реальности, чтобы некогда было постить сторис, а твой личный "табун" поклонников и друзей только рос и креп!

