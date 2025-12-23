Украинцы платят только треть реальной цены за свет: сколько на самом деле стоит киловатт

Владельцы многозонных счетчиков в самой выгодной позиции

Тариф на электроэнергию для населения покрывает только треть ее стоимости. Сейчас в Украине действует фиксированный тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн/кВт·ч (с НДС). Фиксированные цены на электроэнергию для населения действуют до 30 апреля 2026 года.

Что нужно знать:

Фиксированный тариф 4,32 грн/кВт·ч покрывает лишь треть реальной стоимости электроэнергии

Рыночная цена — 11,74 грн/кВт·ч с учетом всех расходов

Решение о новых тарифах не принято, повышение возможно только при определенных условиях

Как ответили "Телеграфу" в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по состоянию на ноябрь 2025 года рыночная цена составила 11,74 грн/кВт·ч. При этом только сама стоимость электроэнергии — 6,83 грн/кВт∙ч, а также прибавляются расходы на услуги распределения, передачи и т.д.

Таким образом, украинцы платят за киловатт 36,8% от настоящей стоимости.

Фрагмент ответа НКРЭКУ "Телеграфа"

Кто платит за электроэнергию меньше всего

Есть и те, кто платит еще меньше – до 22,5%. Это касается тех, у кого действуют двухзонные и трехзонные счетчики. В определенное время они платят 0,4-0,5 тарифа.

Двухзонный тариф:

ночной период (23:00–7:00) — 0,5 тарифа (2,16 грн/кВт · ч)

ч) другие часы — 100% тарифа.

Трехзонный тариф:

пиковые часы (8:00–11:00 и 20:00–22:00) — 1,5 тарифа

полупиковые часы — 1,0 тарифа

ночные часы (23:00–7:00) — 0,4 тарифа (1,7 грн/кВт·ч).

Тарифы на электроэнергию со счетчиками в несколько зон

Также, согласно постановлению КМУ от 17.01.2025 №37, для домохозяйств с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля установлен дифференцированный тариф:

до 2000 кВтч/месяц — 2,64 грн/кВт·ч (с НДС)

свыше 2000 кВтч/месяц — 4,32 грн/кВт·ч (с НДС).

Такой же подход применяется к негазифицированным многоквартирным домам без централизованного отопления.

Будет ли в Украине электроэнергия по 11 грн?

Согласно ответу, НКРЭКУ с 2019 года нарабатывает предложения по постепенному переходу к рыночному ценообразованию в соответствии с евроинтеграционными обязательствами Украины. В то же время комиссия отмечает, что, учитывая войну и платежеспособность населения, повышение тарифов возможно только при определенных условиях.

Дальнейшее постепенное приведение цен на электрическую энергию для населения к рыночному уровню, по мнению Регулятора, должно происходить с усилением механизмов социальной поддержки, в том числе, урегулированием вопроса защиты уязвимых потребителей электрической энергии. НКРЭКП

Отметим, что по состоянию на декабрь решения по тарифам после 30 апреля 2026 года не приняты. Так что фиксированные цены будут действовать не менее нескольких месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что до конца войны тарифы повышать не планируют. Правда, это касается тарифов, регулируемых на государственном уровне.