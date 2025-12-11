Интернет не подорожает в 10 раз, но... Что на самом деле будет с ценами

Рост тарифов — решение каждого провайдера

Тарифы провайдеров не вырастут из-за закона о быстром и стабильном интернете. Цены, вероятно, останутся на том же уровне или поднимутся в пределах инфляции, а не подскочат в десять раз, как это предполагали в СМИ.

Что нужно знать:

В Минцифры опроверхают слухи о дорогом интернете

Если ценники и вырастут, то только в пределах инфляции

Новые цены, если они и будут, не заметит большинство

Информацию о дорогом интернете опровергли в Минцифры.

Так, по словам заместителя министра цифровой трансформации Станислава Прибытько, повышения цен на интернет в Украине не будет. Он объясняет, что в документе нет никаких требований, которые заставляли бы провайдеров тратить миллиарды и переводить эти расходы на абонентов.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире "КИЕВ24" также опровергает информацию, ранее появившуюся в СМИ. По его словам, повышение может произойти в пределах инфляции. Впрочем, конкретных цифр и терминов Корсун не назвал. Он говорит, что решение будет приниматься каждым провайдером самостоятельно.

"Если и будет какое-то повышение цен, оно будет вообще незаметно для большинства. Это зависит от общей ситуации в экономике страны. Это решение каждого провайдера. Какой-то провайдер решит, что не будет вообще повышать, сколько сможет, столько не будет повышать", — сказал он.

Напомним, 10 декабря в СМИ вышли новости о том, что стоимость интернета (как мобильного, так и проводного) в Украине якобы может вырасти до 10 раз – то есть до 3 тыс. грн в месяц. Дескать, к такому последствию приведет уже подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о быстром и стабильном интернете.

Свои предположения эксперты объясняли тем, что внедрение новых технологий требует существенных инвестиций со стороны провайдера, а эти затраты переложат на конечного потребителя.

