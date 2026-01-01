Нові тарифи? Хто, як і скільки платитиме за газ з 1 січня 2026 року

Вплив зростання тарифів зможуть відчути всі

Відсьогодні, 1 січня 2026 року в Україні змінюється тариф на розподіл газу для бізнесу, а для населення зміниться вартість послуги. Щоправда — останнє залежить виключно від кількості спожитого газу.

Що потрібно знати:

Підвищення стосується виключно бізнесу та установ і відбуватиметься у два етапи

Для населення тариф на газ залишається фіксованим — 7,96 грн за кубометр

Плата за розподіл газу для побутових споживачів залежить від фактичного споживання за попередній газовий рік

Мінімальні нарахування збережуться навіть за відсутності споживання

НКРЕКП на засіданні 19 грудня 2025 року затвердила нові тарифи на розподіл природного газу, які стосуватимуться виключно підприємств та установ. Підвищення тарифів для бізнесу відбуватиметься у два етапи. Із 1 січня 2026 року середній тариф на розподіл газу по країні зросте до 1,56 грн за кубометр без ПДВ, а з 1 квітня 2026 року — до 1,89 грн за кубометр без ПДВ.

Найбільше подорожчання з квітня 2026 року очікується у Дніпропетровській філії Газмереж, де тариф зросте майже утричі, а також у ПрАТ "Гадячгаз", де він стане найвищим у країні. Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко наголосив, що для населення змін не передбачається, однак підвищення тарифів для юридичних осіб може опосередковано вплинути на ціни товарів і послуг.

Що з послугою транспортування газу для населення

Для побутових споживачів умови оплати транспортування газу залишаються без змін, оскільки в Україні діє законодавчий мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення під час воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування. Водночас із 1 січня 2026 року для побутових споживачів змінюється порядок нарахування плати за транспортування газу. Сам тариф на газ від "Нафтогазу" залишається фіксованим — 7,96 грн за кубометр, однак річну плату за розподіл формуватимуть на основі фактичного споживання газу за період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року.

Саме цей обсяг визначатиме щомісячну суму в платіжках протягом усього 2026 року. Тож, як наголосили у Дніпропетровській філії "Газмережі", частина українців платитиме менше, якщо спожили менше газу, а частина — більше при більшому споживанні за попередній період. Зазначимо, що якщо газ не споживається все одно нараховують мінімальні обсяги.

Для домогосподарств без лічильників залишаються нормативні мінімальні обсяги споживання:

39 м³ — для газової плити,

126 м³ — для плити з водонагрівачем,

314 м³ — для опалювальних приладів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ринкова вартість кіловата електроенергії перевищує 11 грн, в той час, як частина українців платити майже в 5 разів менше. Після закінчення війни тарифи потенційно можуть приводити ближче до реальної вартості.