О войне, Антарктиде и выживании в космосе: 10 лучших украинских фильмов 2025 года

В 2025 году Украина выпустила множество фильмов с разнообразной жанровой палитрой. Среди них есть и кинолента, которая вошла в шорт-лист "Оскара 2026".

"Телеграф" собрал подборку 10 лучших украинских фильмов за 2025 год. Обязательно включите их в свой список.

"Фрагменти льоду"

Это фильм-погружение в семейный видеоархив фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду" Михаила Стоянова, который в 1980–1990-е годы часто выступал за границей. Режиссером киноленты выступила его дочь Мария.

Картина получила широкое признание на 21-м Международном фестивале документального кино о правах человека DOCUDAYS UA.

"Одного літа в Україні"

Фильм посвящен американским военным из Международного легиона ГУР и их боевому опыту в Украине. Это история о войне, взаимной поддержке и дружбе, которая рождается в экстремальных условиях.

Кинолента вошла в пятерку самых кассовых документальных лент украинского кинопроката за последние годы и выдвигалась на "Оскар 2026".

"Ти-Космос"

Сюжет фильма рассказывает об украинском космическом дальнобойщике Андрее, который после разрушительной катастрофы на Земле остается единственным человеком во всей Вселенной. Но на этом история не заканчивается.

Украинская кинолента получила более 30 наград в разных странах и конкурсах.

"2000 метрів до Андріївки"

Эта украинская документальная лента рассказывает об ожесточенных боях за село Андреевка под Бахмутом в 2023 году, где украинский взвод 3-й штурмовой бригады проходит минное поле и разрушенный лес, чтобы освободить стратегический плацдарм, показывая жизнь бойцов и цену войны.

Фильм собрал ряд престижных наград и признаний, а также попал в лонглисты "Оскара 2026" в двух номинациях.

"Антарктида"

Документальный фильм Антона Птушкина о жизни и работе 30 Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский". Лента показывает быт, вызовы и исследования ученых на ледяном континенте.

"Антарктида" стала самым кассовым украинским фильмом военного времени и собрала почти 24 миллиона гривен для благотворительного фонда "Вернись живым".

"Дім за склом"

Фильм сосредоточен на истории успешной архитектора Виктории, чья жизнь резко меняется после исчезновения дочери и ее парня, подозреваемого в торговле наркотиками. Стремясь защитить имя семьи и спасти карьеру, героиня начинает собственное расследование.

Детектив получил главную награду Audience Awards 2024 на Ukrain! Festiwal Filmowy.

"Мишоловка"

Это украинский военный триллер о солдате Антоне, который оказывается запертым в блиндаже после попадания снаряда и должен найти способ выбраться из смертельной ловушки.

Фильм был представлен и получил широкое признание на международных фестивалях.

"Куба & Аляска"

Украинская документальная лента о двух подругах: Юлии "Кубе" и Александре "Аляске", военных парамедыкинь, спасающих жизнь на передовой, показывая войну "женскими глазами".

Лента одержала победу в номинации "Лучший документальный фильм" на Римском международном кинофестивале (Festa del Cinema di Roma).

"Медовий місяць" (2025 рік)

Психологическая драма о молодой паре, которая переживает первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину в своей новой квартире без связи, света и воды.

Фильм получил Государственную премию Украины имени Александра Довженко, а также Гран-при жюри "Золотой атлас" на Международном кинофестивале в Аррасе.

"Дві сестри" (2025 год)

Польско-украинский роуд-муви о сводных сестрах, которые из Польши едут в Украину во время полномасштабной войны, чтобы забрать раненого отца-волонтера, и на пути переосмысливают свои сложные семейные отношения.

Фильм получил широкую поддержку на международном фестивале "Молодость" и фестивале украинского кино во Вроцлаве.

