Их объединяет трагедия, героизм и цена свободы: какие украинские фильмы были в шаге от "Оскара" (видео)

Все они боролись за премию в категории "Лучший документальный фильм"

За более 95 лет существования премии "Оскар" наша страна выдвигала десятки фильмов, но только четырем из них удалось пробиться в финальный шорт-лист. А в 2024 году Украина впервые получила легендарную статуэтку за киноленту "20 дней в Мариуполе".

"Телеграф" решил вспомнить, какие украинские фильмы были номинированы на "Оскар" за все годы и какая тема их объединяла. Также мы расскажем о претенденте на премию в 2026 году.

Какие украинские фильмы были в шаге от "Оскара"

Впервые Украина попала в финальный шорт-лист "Оскара" в 2016 году за фильм "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" (Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom). Документальная лента режиссера Евгения Афинеевского доступна на Netflix и создана совместно с США и Великобританией.

Фильм рассказывает о событиях Революции Достоинства 2013–2014 годов, когда студенческие протесты переросли в 93-дневное народное восстание, приведшее к отстранению президента Виктора Януковича. Эта лента показывает борьбу за свободу и будущее Украины и демонстрирует стойкость и мужество нашего народа.

В 2023 году за статуэтку "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" боролась украинская кинолента "Дом из осколков" (A House Made of Splinters).

В ней рассказывается о событиях российско-украинской войны на востоке Украины в 2019–2020 годах, в неоккупированном прифронтовом Лисичанске. Сюжет повествует о детях и подростках, живущих в центре социально-психологической реабилитации. Режиссером документальной ленты, созданной совместно Украиной, Данией, Швецией и Финляндией, стал Симон Леренг Вильмонт.

В 2024 году номинантом и впервые обладателем "Оскара" стал украинский фильм "20 дней в Мариуполе" (20 days in Mariupol). Режиссер Мстислав Чернов показал жестокую осаду Мариуполя российскими войсками в феврале–марте 2022 года.

Фильм передает суровую реальность войны: разрушенные дома, страх и боль жителей, а также их отчаянные попытки выжить в условиях постоянной опасности.

В 2025 году на премию "Оскар" претендовал фильм "Фарфоровая война" (Porcelain War), но так и не одержал победу в номинации. Кинолента рассказывает о трех украинских художниках: Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и Андрее Стефанове, которые остались в прифронтовом Харькове в начале полномасштабного вторжения.

Они начали создавать фарфоровые статуэтки, которыми украшали разрушенные российскими ракетами здания. Лента показывает войну через призму личных историй, где сопротивление — это не только про оружие, но и про память, культуру и искусство, которые сохраняют идентичность и дарят надежду.

Над фильмом работали американский режиссер Брендан Белломо и украинец Слава Леонтьев, который одновременно стал одним из главных героев.

Какой украинский фильм претендует на "Оскар" в 2026 году

Украинский фильм "2000 метров до Андреевки", созданный Мстиславом Черновым, будет бороться за "Оскар-2026" сразу в двух номинациях: "Документальный полнометражный фильм" и "Международный полнометражный фильм".

Пока кинолента находится в списке претендентов, а окончательные номинанты станут известны 22 января 2026 года, а финальный шорт-лист будет объявлен 16 декабря.

