Про війну, Антарктиду та виживання в космосі: 10 найкращих українських фільмів 2025 року

Багато з цих фільмів показували не лише в Україні, а й за кордоном

У 2025 році Україна випустила безліч фільмів із різноманітною жанровою палітрою. Серед них є й кінострічка, яка увійшла до шорт-листу "Оскара 2026".

"Телеграф" зібрав добірку 10 найкращих українських фільмів за 2025 рік. Обов’язково увімкніть їх до свого списку.

"Фрагменти льоду"

Це фільм-занурення до сімейного відеоархіву фігуриста українського ансамблю "Балет на льоду" Михайла Стоянова, який у 1980–1990-х роках часто виступав за кордоном. Режисером фільму виступила його дочка Марія.

Картина здобула широке визнання на 21-му Міжнародному фестивалі документального кіно з прав людини DOCUDAYS UA.

"Одного літа в Україні"

Фільм присвячений американським військовим з Міжнародного легіону ГУР та їхньому бойовому досвіду в Україні. Це історія про війну, взаємну підтримку та дружбу, яка народжується в екстремальних умовах.

Кінострічка увійшла до п’ятірки найкасовіших документальних стрічок українського кінопрокату за останні роки та висувалась на "Оскар 2026".

"Ти-Космос"

Сюжет фільму розповідає про українського космічного далекобійника Андрія, який після руйнівної катастрофи на Землі залишається єдиною людиною у всьому Всесвіті. Але на цьому історія не закінчується.

Українська кінострічка отримала понад 30 нагород у різних країнах та конкурсах.

"2000 метрів до Андріївки"

Ця українська документальна стрічка розповідає про запеклі бої за село Андріївка під Бахмутом у 2023 році, де український взвод 3-ї штурмової бригади проходить мінне поле та зруйнований ліс, щоб звільнити стратегічний плацдарм, показуючи життя бійців та ціну війни.

Фільм зібрав низку престижних нагород та зізнань, а також потрапив до лонглистів "Оскара 2026" у двох номінаціях.

"Антарктида"

Документальний фільм Антона Птушкіна про життя та роботу 30 Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський". Стрічка показує побут, виклики та дослідження вчених на крижаному континенті.

"Антарктида" стала найкасовішим українським фільмом воєнного часу та зібрала майже 24 мільйони гривень для благодійного фонду "Повернися живим".

"Дім за склом"

Фільм зосереджений на історії успішної архітекторки Вікторії, чиє життя різко змінюється після зникнення дочки та її хлопця, підозрюваного у торгівлі наркотиками. Прагнучи захистити ім’я сім’ї та врятувати кар’єру, героїня розпочинає власне розслідування.

Детектив отримав головну відзнаку Audience Awards 2024 на Ukrain! Festiwal Filmowy.

"Мишоловка"

Це український військовий трилер про солдата Антона, який виявляється замкненим у бліндажі після попадання снаряда і має знайти спосіб вибратися зі смертельної пастки.

Фільм був представлений та отримав широке визнання на міжнародних фестивалях.

"Куба & Аляска"

Українська документальна стрічка про двох подруг: Юлію "Кубу" та Олександру "Аляску", військових парамедикінь, які рятують життя на передовій, показуючи війну "жіночими очима".

Стрічка здобула перемогу в номінації "Кращий документальний фільм" на Римському міжнародному кінофестивалі (Festa del Cinema di Roma).

"Медовий місяць" (2025 рік)

Психологічна драма про молоду пару, яка переживає перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну у своїй новій квартирі без зв’язку, світла та води.

Фільм отримав Державну премію України імені Олександра Довженка, а також Гран-прі журі "Золотий атлас" на Міжнародному кінофестивалі в Аррасі.

"Дві сестри" (2025 рік)

Польсько-український роуд-муві про зведених сестер, які з Польщі їдуть в Україну під час повномасштабної війни, щоб забрати пораненого батька-волонтера, і на шляху переосмислюють свої складні сімейні стосунки.

Фільм отримав широку підтримку на міжнародному фестивалі "Молодість" та фестивалі українського кіно у Вроцлаві.

