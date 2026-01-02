Оливье уже опасен, а холодец — нет? Сколько на самом деле живут праздничные блюда

Даже холодильник не спасает: какие новогодние блюда становятся опасными уже через несколько часов

Новогодние праздники традиционно сопровождаются щедрым столом, однако несоблюдение правил хранения и еды может привести к неприятностям. "Телеграф" напоминает основные правила, сколько можно хранить блюда с праздничного стола.

Эксперты Госпродпотребслужбы советуют не оставлять готовые блюда при комнатной температуре дольше двух часов, быстро охлаждать пищу и хранить ее при температуре +4 °C и ниже. Горячие блюда следует держать при температуре не менее 60 °C до подачи на стол. Даже в холодильнике не следует хранить приготовленную пищу слишком долго.

Врач-эпидемиолог Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Подакова отмечает, что нельзя употреблять продукты при малейшем подозрении на их недоброкачественность. Салаты рекомендуют хранить без заправки и заправлять перед потреблением.

Майонезные салаты безопасны не более 24 часов, овощные на растительном масле — до 36 часов, при условии соблюдения температурного режима. Важно не смешивать незаправленный салат с уже заправленным, чтобы избежать порчи всего продукта.

Также специалисты назвали ориентировочные сроки хранения популярных праздничных блюд.

"Селедка под шубой" — до 24 часов.

"Оливье" в заправленном виде — до 4 часов.

"Крабовый" салат – до 24 часов с заправкой и до 48 часов без нее.

Холодец можно хранить в холодильнике 4–5 дней, если очень жирный — до 7 дней, но добавление зелени или овощей сокращает этот срок.

Важно – первый признак, что холодец начал портиться – от него отходит вода. Если холодца много, его можно заморозить и использовать позже, как бульон для супов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что салаты из салатников лучше перекладывать в контейнеры с плотной крышкой. Замораживать можно только готовые блюда, например, котлеты.