Олів’є вже небезпечний, а холодець — ні? Скільки насправді живуть святкові страви

Навіть холодильник не рятує: які новорічні страви стають небезпечними вже через кілька годин

Новорічні свята традиційно супроводжуються щедрим столом, однак недотримання правил зберігання та споживання їжі може призвести до неприємностей. "Телеграф" нагадує основні правила, скільки можна зберігати страви зі святкового столу.

Експерти Держпродспоживслужби радять не залишати готові страви при кімнатній температурі довше ніж на дві години, швидко охолоджувати їжу та зберігати її при температурі +4 °C і нижче. Гарячі страви слід тримати при температурі не менше 60 °C до подачі на стіл. Навіть у холодильнику не варто зберігати приготовану їжу надто довго.

Лікарка-епідеміолог Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Подакова наголошує, що не можна вживати продукти за найменшої підозри на їхню недоброякісність. Салати рекомендують зберігати без заправки та заправляти безпосередньо перед споживанням.

Майонезні салати безпечні не більше 24 годин, овочеві на олії — до 36 годин, за умови дотримання температурного режиму. Важливо не змішувати незаправлений салат із вже заправленим, щоб уникнути псування всього продукта.

Також фахівці назвали орієнтовні строки зберігання популярних святкових страв:

"Оселедець під шубою" — до 24 годин,

"Олів’є" у заправленому вигляді — до 4 годин,

"Крабовий" салат — до 24 годин із заправкою і до 48 годин без неї.

Холодець можна зберігати в холодильнику 4–5 днів, якщо дуже жирний — до 7 днів, але додавання зелені чи овочів скорочує цей термін.

Важливо — перша ознака, що холодець почав псуватися — від нього відходить вода. Якщо холодцю багато — його можна заморозити та використати пізніше, як бульон для супів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що салати з салатників краще перекладати до контейнерів зі щільною кришкою. Заморожувати можна лише готові страви, наприклад котлети.