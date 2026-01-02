Знает не каждый: как правильно сказать "взаимно" на украинском языке

Будем вежливы и грамотны вместе

Украинский язык с каждым днем становится чуточку распространеннее и популярнее в мире, а вместе с тем, к сожалению, растет и количество ошибок, которые допускаются в речи. К примеру, не все знают, как правильно заменить русское слово "взаимно". "Телеграф" расскажет об этом ниже.

Прямой перевод слова "взаимно" на украинский язык, — "взаємно", однако не всегда это слово является удачным выбором. Оно уместно в таких словосочетаниях как "взаємне кохання", "взаємна неприязнь", и т.п.

Однако когда нужно ответить на пожелание приятного аппетита или хорошего дня, лучше использовать слово "навзаєм". Изначально это слово было диалектным, но в последние годы все чаще используется в речи, — возможно, это связано с желанием украинцев, чтобы наша речь меньше походила на русский язык. Также оно созвучно с рядом других наречий на "на-", таких как: навмисне, наперекір, напоказ, навпочіпки, нашвидку, навколішки.

