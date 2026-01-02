Знає не кожен: як правильно сказати "взаимно" українською мовою

Будемо ввічливі та грамотні разом

Українська мова з кожним днем стає ще трохи поширенішою і популярнішою у світі, а водночас, на жаль, зростає і кількість помилок, які допускаються в мові. Наприклад, не всі знають, як правильно замінити російське слово "взаимно". "Телеграф" розповість про це нижче.

Прямий переклад слова "взаимно" українською мовою — "взаємно", проте не завжди це слово є вдалим вибором. Воно доречне у таких словосполученнях як "взаємне кохання", "взаємна неприязнь" тощо.

Однак коли потрібно відповісти на побажання смачного або гарного дня, краще використовувати слово "навзаєм". Спочатку це слово було діалектним, але останніми роками все частіше використовується в мові, — можливо, це пов’язано з бажанням українців, щоб наша мова менше була схожа на російську. Також воно співзвучне з низкою інших прислівників на "на-", таких як: навмисне, наперекір, напоказ, навпочіпки, нашвидку, навколішки.

