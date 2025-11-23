Большинство этих забавных слов вы точно не слышали: как в Закарпатье называют брюки (видео)

Украинский язык приобретает выразительность благодаря диалектам

Благодаря богатой истории в Закарпатье существует большое количество необычных слов – многие из них звучат забавно. Среди них и несколько интересных существительных, которые используются для названия брюк.

Жительница Ужгорода рассказала в ТикТок, как называют эту одежду в разных районах. Чуть ли не в каждом селе региона есть свои словечки для определения одного и того же предмета.

Нагавиці

В Ужгородском районе брюки называют "нагавиці" або "ногавиці". Это аутентичное существительное буквально означает то, что надевают на ноги, и было создано по той же схеме, что и "рукавички".

В пародии Мирослава Куцины "Отелло. Драма в чорно-білих тонах" главный герой говорит:

– Я закапчав си нагавиці (поправді пішавим якраз…)

Культурно подойшов ід дівиці

І честь оддав, як напоказ!

Пачмаґи

В Тячевском районе нижнюю часть тела мужчины и не только одевают в "пачмаґи". Можно предположить, что это слово произошло он турецкого "башмака" через адаптированное заимствование из румынского, словацкого или венгерского язык, в которых похожие слова означают обувь, часто домашнюю.

Надраґи

В Рахове и прилегающих населенных пунктах на брюки говорят "надраґи", что является заимствованием из венгерского (nadrág – брюки). Пример употребления: "Файні у тя надраґи".

Портки

В Мукачевском районе этот предмет гардероба называют – "портками". Это слово, пожалуй, единственное из подборки, которое вы могли слышать раньше. Оно имеет истоки в праславянской основе "прътъ". Ранее слово "порт" в украинском языке использовалось для обозначения пеньковой или льняной нити. В польском раrt означает грубую ткань, полотно.

Украинцы в Карпатах. Сгенерировано ИИ

Ґаті

В Хусте и рядом с ним можно услышать существительное "ґаті", которое также означает брюки. Хотя точное происхождение не установлено, наиболее правдоподобна версия, что слово происходит от праславянского gatja – "штаны". Особенно это вероятно, учитывая, что закарпатский говор имеет архаические черты и сохраняет старую лексику, отмечается в Энциклопедии современной Украины.

Пуцундраґи

Жители Берегово и окрестностей называют штаны "пуцундраґами". Происхождение этого слова покрыто тайной с частичкой пикантности. Как упоминалось выше, в Венгрии брюки называют nadrág, а в Рахове – "надраґи". Однако откуда взялась первая часть в варианте "пуцундраґи"? Венгерские сайты говорят, что слова pucu, puca и тому подобные означают "пенис". Также известно украинское слово пуцька с тем же значением, которое чаще употребляют именно на Закарпатье. Таким образом можно предположить, что при образовании слова "пуцундраґи" использовался именно этот корень, а само оно, возможно, означало нижнее белье.

