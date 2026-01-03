Война образца Первой мировой: эксперт объяснил новую тактику России в 2026 году

В 2026 году РФ будет делать ставку на количество, а не качество

Украина должна адаптироваться к тому, как Россия будет вести войну в 2026 году. Кремль попытается нарастить количество военных из-за мобилизации стратегического резерва.

Как рассказал "Телеграфу" военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, россияне в 2026 году будут вести войну пехотой, "человеческим ресурсом".

Коваленко считает, что это может позволить России частично улучшить положение: "Это может позволить им определенное время удерживаться на достигнутом уровне. Именно об этом я и говорю. Мы должны адаптироваться к тому, что Россия переходит фактически на войну образца Первой мировой".

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова противодействовать этому количеству военных, массовому использованию пехоты. "Чтобы 2026 год стал для нас успешным и, как любят говорить, переломным, нам необходимо максимально адаптироваться к новым условиям и способны уничтожать максимально возможное количество российских военных", — акцентирует Коваленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал об ожидаемых вскоре изменениях в Минобороны Украины — главой министерства должен стать Михаил Федоров, возглавляющий в стране направление цифровой трансформации. Его предназначение связывают с акцентом на использование беспилотных технологий.