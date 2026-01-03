Війна зразка Першої світової: експерт пояснив нову тактику Росії у 2026 році

У 2026 році РФ робитиме ставку на кількість, а не якість

Україна має адаптуватися до того, як Росія вестиме війну у 2026 році. Кремль спробує наростити кількість військових через мобілізацію стратегічного резерву.

Як розповів "Телеграфу" військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, росіяни у 2026 році вестимуть війну піхотою, "людським ресурсом".

Коваленко вважає, що це може дозволити Росії частково покращити становище: "Це може дозволити їм певний час утримуватися на досягнутому рівні. Саме про це я й говорю. Ми маємо адаптуватися до того, що Росія переходить фактично на війну зразка Першої світової".

Він наголосив, що Україна має бути готова протидіяти цій кількості військових, масовому використанню піхоти. "Щоб 2026 рік став для нас успішним і, як люблять казати, переломним, нам необхідно максимально адаптуватися до нових умов і бути здатними знищувати максимально можливу кількість російських військових", — акцентує Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміни в Міноборони України, які очікуються незабаром — головою міністерства має стати Михайло Федоров, який очолює в країні напрямок цифрової трансформації. Його призначення пов'язують з акцентом на використання безпілотних технологій.