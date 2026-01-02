Путин хочет еще две области Украины? Портников сделал прогноз на 2026 год

Дальнейшие масштабные успехи противника на фронте маловероятны

В канун Нового года появились заявления российского руководства о необходимости расширения так называемой "буферной зоны" для безопасности России, в том числе на территории Сумской и Черниговской областей Украины. Это вызвало вопросы о том, не планирует ли Москва заявить о претензиях на эти регионы.

Что нужно знать:

Многое зависит от реальных возможностей российской армии

На фронте наблюдается стратегическое равновесие

В 2026 может быть постепенное затухание боевых действий, но предпосылок для мира пока нет

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в видео на своем YouTube-канале прокомментировал этот вопрос. Он отметил, что многое в этой ситуации зависит от реальных возможностей врага.

Это определенный вопрос — какую часть территории он реально сможет отвоевать в Сумской, Черниговской, кстати, и в Харьковской областях, потому что бои за Купянск продолжаются. Насколько ему удастся завоевать достаточную часть территории, в которой можно будет обустроить так называемый временный областной центр и провести так называемый референдум. Объявить о присоединении этих территорий к Российской Федерации с тем, чтобы потребовать у Украины выведения войск с территории, которая будет считаться якобы уже территорией России. Вы понимаете, это вопрос возможностей сказал Портников.

Сумская и Черниговская области на карте

Он не уверен, что у Путина и российской армии есть такие возможности. Сейчас фронт характеризуется стратегическим равновесием: продвижение российских войск идет медленно, без значимых побед. По мнению Портникова, что это может привести к постепенному затуханию боевых действий в 2026 году. Однако предпосылок для мира пока нет.

Если подумать, что будет в 2026 году, я вам могу сказать, начнется осторожное затухание войны, когда у обеих сторон нет потенциала для стратегического прорыва и иссякают возможности полагает журналист.

А если Запад продолжит оказывать давление на Россию, Москва будет вынуждена искать условия для "комфортной паузы" без официального прекращения войны

Вот при примерно так могут выглядеть события в ближайшие месяцы 2026 года и вообще весь год подытожил он.

