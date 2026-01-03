Лайфхак из США для владельцев авто: как сделать, чтобы снег не засыпал машину за ночь (видео)

Быстро, но не всегда практично. Этот лайфхак можно улучшить

Лайфхак, как ни дать снегу засыпать машину, предложили в США, но он вызвал противоположные мнения в обсуждении на Reddit. Автор предлагает перед тем, как оставлять машину на ночь накрыли ее пленкой или пластиком, а затем снять его вместе со слоем снега.

Часть пользователей подчеркнула, что пластик нужно еще закрепить, ведь его сдувает ветром. Также такой способ защиты не актуален, если идет ледяной дождь или снег может подтаять, а затем замерзнуть с пластиком в ледяную глыбу. Другая проблема – куда деть пластик, который ты снял.

Однако нашлись и те, кто подчеркнул — способ подходит для тех городов, где снега немного. Более того, это дает еще и определенное эстетическое удовольствие: "Это ощущение премиум класса, когда каждое утро вытаскиваешь пластик из нового продукта".

Правда, в комментариях пластик рекомендуют все же не использовать, учитывая экологию, а заменить его полибрезентом, брезентом или специализированным чехлом для авто.

"Я уже некоторое время использую брезент. Работает отлично. Просто не забудьте все отряхнуть перед тем, как начать снимать, и все будет хорошо. Даже когда на прошлой неделе выпало более 30 см снега, все было прекрасно. Лобовое стекло не были покрыты льдом", — пишет один из участников форума.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американцы применяют алюминиевую фольгу для того, чтобы утеплить обувь. Этот способ подходит для длительных прогулок.