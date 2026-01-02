Возьмите свечу, герметик и скотч: как утеплить окна в лютый мороз, чтобы не дуло

Спастись от сквозняков у окон помогут подручные материалы

Бывает так, что в уютном теплом доме дует из окон неприятным холодком. Это влияет на общую температуру в комнатах и "забирает" у вас привычное тепло. Однако есть способы, как решить эту проблему.

"Телеграф" рассказывает о лайфхаках, как выявить, что из окна дует и что с этим делать.

Как утеплить окна, чтобы не дуло?

Проблему со сквозняками из окон обсуждали пользователи Reddit. Там один из юзеров рассказал, что начал чувствовать холод около окон в своем старом доме и спросил, нормально ли это. На это в комментариях ему начали рассказывать о способах, как устранить эту проблему.

Один из пользователей предположил, что сначала нужно проверить, откуда именно дует — от стекла или от подоконника. Сделать это можно при помощи свечи — нужно зажечь ее и провести около окна. Если огонь неспокойный, по свече будет видно, откуда именно больше всего дует. Также можно сделать такую "диагностику", смочив руку в воде и поводив около окна — где становится холоднее, оттуда и сквозняк.

А вот решить эту проблему предлагается с помощью нескольких подручных материалов. Так, заклеить окна в проблемных местах можно обычным или малярным скотчем. Также предлагается использовать силиконовый герметик или монтажную пену. Такая герметизация трещин и щелей поможет сохранить в доме тепло.

