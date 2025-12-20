Добавит +5 градусов в комнате: американец показал лайфхак, как утеплить любые окна (видео)

Какие плюсы и минусы имеет этот способ и как безопасно снять со стены

Чтобы утеплить окна зимой, можно воспользоваться термоусадочной пленкой. Житель США на Reddit поделился интересным лайфхаком, как утеплить окна с помощью пленки, если они из жалюзи.

Обычно для того, чтобы нанести пленку, окна вымывают, крепят пленку на особый клей или двусторонний скотч и с помощью фена герметизируют, создавая своего рода "третье стекло". Это помогает удержать тепло и снизить шумность с улицы.

Но если на окне жалюзи или римские шторы, сделать это труднее. В таком случае можно воспользоваться способом пользователя allargandofurtado. Он крепит пленку к стене поверх жалюзи, настроив их на удобное освещение. Отметим, что такой способ действительно даст больше тепла, однако не дает проветривать помещение.

В комментариях также отметили, что подобный способ дает до +5 градусов в комнате, если проблема была именно в окне, а после того, как пленка "уселась", ощутимо сквозняк. Главная проблема – когда снимать ленту со стены, она может повредить покрытие. Пользователи сразу дали совет: "Чтобы снять ленту, воспользуйтесь феном, чтобы разогреть ленту и смягчить клей, прежде чем снимать ее".

