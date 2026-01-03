Лайфхак із США для власників авто: як зробити, щоб сніг не засипав машину за ніч (відео)

Швидко, але не завжди практично. Цей лайфхак можна покращити

Лайфхак, як не дати снігу засипати машину, запропонували в США, але він викликав протилежні думки в обговоренні на Reddit. Автор пропонує перед тим, як лишати машину на ніч накрили її плівкою або пластиком, а потім зняти його, разом із шаром снігу.

Частина користувачів наголосила, що пластик потрібно ще закріпити, адже його здує вітром. Також такий спосіб захисту не актуальний, якщо йде крижаний дощ або сніг може підтанути, а потім змерзнутися з пластиком в крижану брилу. Інша проблема — куди діти пластик, який ти зняв.

Проте знайшлись і ті, хто наголосив — спосіб підходить для тих міст, де снігу небагато. Ба більше, це дає ще й певне естетичне задоволення: "Це відчуття преміумкласу, коли щоранку витягуєш пластик з нового продукту".

Щоправда, в коментарях пластик рекомендують все ж не використовувати з огляду на екологію, а замінити його полібрезентом, брезентом чи спеціалізованим чохлом для авто.

"Я вже деякий час використовую брезент. Працює чудово. Просто не забудьте все отрусити перед тим, як почати знімати, і все буде гаразд. Навіть коли минулого тижня випало більш як 30 см снігу, все було чудово. Вітрове скло не було вкрите льодом", — пише один з учасників форуму.

