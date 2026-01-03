Самая вкусная визитка Полтавы. Что особенного в легендарных галушках

Не путайте галушки с пампушками или пампухами

Почти каждый украинский город имеет свое аутентичное блюдо, которое стало символом этого населенного пункта. К примеру, в Полтаве — это галушки.

"Телеграф" расскажет об особенностях этого блюда, а также его истории. Заметим, что в произведениях украинских писателей много упоминаний о галушках.

Полтавские галушки – это национальное блюдо, которое готовится из теста на пару. Внешне часто галушки похожи на большие вареники, однако имеют важное отличие. Во-первых, классические галушки готовятся без начинки, а во-вторых – их готовят на пару.

Полтавские галушки. Фото из сети

По мнению этнологов, галушки появились на Полтавщине еще при козачестве и их готовили не как отдельное блюдо, а как дополнение к борщу. Фактически использовали вместо хлеба. Лишь впоследствии размер галушек стал меньше, к ним стали добавлять жареное сало и лук и кушать как самостоятельное блюдо.

Кстати, в Полтаве в 2006 году даже установили памятник галушке. В городе также ежегодно проходит фестиваль галушек.

Памятник полтавским галушкам. Фото: Википедия

Сейчас появилось немало вариаций галушек, большинство из которых включает в себя начинку из фарша или картофеля. Однако оригинальный и старинный рецепт – смесь муки, кислого молока, яиц, соли и специй. Тесто готовили нежными и формировали соответствующую форму.

Интересно, что галушки имеют "родственников" в других кухнях — ньоки, клецки и т.д. В Украине их еще называют галки, комки, рваные или щипанные.

Заметим, что не следует путать пампушки или пампухи с галушками. Ведь первый вариант — это дрожжевые несладкие булочки, которые часто подают с чесноком к борщу. Пампухи – традиционное рождественское блюдо, по сути булочка с начинкой, но обжаренная в масле. А вот галушки – это что-то отдаленно похожее на вареники по форме, но по способу приготовления и текстуре совершенно уникальное блюдо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как появились бендерики и что особенного в этом блюде.