Найсмачніша візитівка Полтави. Що особливого у легендарних галушках

Не плутайте галушки з пампушками чи пампухами

Майже кожне українське місто має свою автентичну страву, яка стала символом цього населеного пункта. До прикладу, в Полтаві — це галушки.

"Телеграф" розповість про особливості цієї страви, а також її історію. Зауважимо, що в творах українських письменників чимало згадок про галушки.

Полтавські галушки — це національна страва, яка готується з тіста на пару. Зовні часто галушки схожі на величенькі вареники, однак мають важливу відмінність. По-перше, класичні галушки готуються без начинки, а по-друге — їх готують на пару.

Полтавські галушки. Фото з мережі

На думку етнологів, галушки з'явились на Полтавщині ще за часів козацтва і їх готували не як окрему страву, а як доповнення до борщу. Фактично використовували замість хліба. Лише згодом розмір галушок став меншим, до них почали додавати смажене сало та цибулю та їсти як самостійну страву.

До слова, у Полтаві у 2006 році навіть встановили пам'ятник галушці. У місті також щороку проходить фестиваль галушок.

Пам'ятник полтавським галушкам. Фото: Вікіпедія

Зараз з'явилось чимало варіацій галушок, більшість з яких включає начинку з фаршу чи картоплі. Однак оригінальний та старовинний рецепт — суміш борошна, кислого молока, яєць, солі та спецій. Тісто готували ніжними та формували відповідну форму.

Цікаво, що галушки мають "родичів" в інших кухнях — ньокі, кльоцки тощо. В Україні їх ще називають галки, грудки, рвані чи щипані.

Зауважимо, що не слід плутати пампушки чи пампухи з галушками. Адже перший варіант — це такі собі дріжджові несолодкі булочки, які часто подають з часником до борщу. Пампухи — традиційна різдвяна страва, по суті булочка з начинкою, але обсмажена в олії. А от галушки — це щось віддалено схоже на вареники за формою, але за способом приготування та текстурою абсолютно унікальна страва.

Раніше "Телеграф" розповідав, як з'явились бендерики та що особливого в цій страві.