Бендерики не в честь Бандеры? Почему треугольные блины имеют такое название

Многие украинские регионы имеют свои уникальные локальные блюда, не исключением стали и бендерики. Ведь этот особый вид блинчиков часто можно встретить на юге и в центре Украины.

"Телеграф" расскажет о происхождении бендериков, а также значении их названия. Заметим, что бендеры или бендерики – это треугольные блины с мясной начинкой, обжаренные до золотой хрустящей корочки.

История бендериков

Практически историки выделяют две версии образования наименования бендериков. Одна — географическая, которую предпочитает большинство ученых, и вторая — бытово-культурная. По географической версии, бендерики появились в Украине еще при козачестве и объединили в себе украинскую и молдавскую кухню. Считается, что название бендерики происходит от города-порта в Молдове Бендеры. Оно находилось на берегу реки Днестр, куда в старину часто плавали украинские козаки.

Якобы именно там они увидели блюдо, впоследствии вдохновившее хозяек заворачивать блины с мясной начинкой в треугольники. Затем обжаривать на сковороде до золотой и хрустящей корочки.

Бытово-культурная версия — название блюда могло образоваться из диалектного слова или прозвища, связанного с популяризировавшим блюдо человеком. Вполне возможно, что один из поваров имел фамилию Бендера или что-то вроде этого.

Заметим, что название блюда хоть и созвучно с именем украинского политического деятеля Степаном Бандерой, на самом деле не связано с ним. Ведь бендерики появились в Украине еще за долго до политической деятельности Бандеры и его рождения.

Где впервые появились бендерики

В древности бендерики были популярны на юге и в центре Украины, особенно в регионах, близких к Молдове и Днестру. Впоследствии они распространились почти на всю территорию страны, иногда видоизменяя название. К примеру, в Бессарабии – это бендерики или бендеривские блины, на востоке и севере – треугольные блины, а на западе – блинчики.

Фактически название бендерики сейчас приобретает популярность почти во всех регионах, но именно как слово бытового употребления его можно услышать в основном на юге Украины.

