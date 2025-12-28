Настоящий вкус Одессы: как это французское блюдо прижилось в портовом городе

Особая одесская кухня включает в себя не только форшмак

История бризолей в Одессе — это пример того, как блюдо с европейскими корнями стало частью локальной гастрономической традиции, не утратив при этом своей изначальной сути.

"Телеграф" решил рассказать, как бризоли стали узнаваемой частью обычной одесской жизни. Речь идет не столько о витрине города, сколько о домашнем уюте и традициях.

Само слово бризоль происходит от французского brésolée или brizoler — "обжаривать в яйце". В классической французской кухне так называли способ приготовления: тонкий кусок мяса или фарша, обжаренный в омлете. Речь шла не о конкретном рецепте, а о технологии, что позже сыграло ключевую роль в распространении блюда за пределами Франции.

В Одессе бризоли появились не напрямую из французских ресторанов, а через многоступенчатый культурный обмен. В XIX — начале XX века город активно впитывал кулинарные традиции Европы. Французская кухня влияла на меню одесских трактиров, гостиниц и частных домов опосредованно — через поваров, работавших в портовых городах, а позже через городскую интеллигентскую среду.

Бризоль оказался удобным форматом: простые ингредиенты, понятная техника и возможность адаптации под местные вкусы. В Одессе он напоминает омлет с большим количеством мясного фарша, часто свернутый блинчиком, но, в отличие от подобных французских блюд, без начинки внутри. Иногда он похож на плоскую котлету.

Бризоль со сметаной

Такая версия идеально вписывалась в одесскую логику кухни — сытной, изобретательной и ориентированной на гостеприимный дом, а не ресторанный этикет. Со временем блюдо закрепилось как элемент повседневной кухни. Его подавали на семейных обедах, включали в меню столовых и кафе, готовили "на скорую руку", но с характерной одесской щедростью.

Сегодня бризоль, наряду с форшмаком, воспринимается как часть самобытной одесской кулинарии. Блюдо редко фигурирует в туристических гидах, но продолжает жить в домашних рецептах, передаваемых без точных мер и письменных инструкций.

