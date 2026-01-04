Гороскоп на 5 января: удачный день у Близнецов, смена работы у Скорпионов

В такие дни легче привыкнуть к новым обстоятельствам

В 2026 году удача улыбнется многим знакам Зодиака. Тем временем "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 5 января, чтобы вы заранее узнали, каким будет этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В отношениях возможны неожиданные сложности, иногда вмешательство третьей стороны. Решать такие ситуации стоит не ревностью, а умом и хитростью. В общении с людьми пригодятся такт и сдержанность.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Обратите внимание на здоровье и питание, не пренебрегайте отдыхом, особенно в рабочее время, чтобы не перегореть. Будьте внимательны на дорогах и одевайтесь по погоде.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Завтра — редкий день с особенно благоприятной энергией. Ночные светила дарят мощную созидательную силу. Любовь и дела обещают удачу, а новые начинания будут идти легко и успешно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Пришло время заняться тем, что вы давно откладывали. В личной жизни возможны новые увлекательные приключения — они особенно интересны для тех, кто свободен, но могут создать трудности для тех, кто уже в отношениях.

Лев (23 июля — 21 августа)

День тихий, энергии пассивны, поэтому лучше не планировать активных действий и подвигов, иначе можно истощить свои силы. Наилучшие результаты принесет кропотливая, размеренная работа — спокойные дела завтра особенно ценны.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Старайтесь не откладывать дела. Очень важно успевать выполнять все вовремя, не полагаться на случай и удачу, а брать ответственность на себя.

Весы (24 сентября — 23 октября)

С большой вероятностью вокруг окажутся два типа людей: миротворцы и провокаторы. Старайтесь поддерживать первых, чтобы не нажить врагов и сохранить уважение друзей, коллег и близких.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В такие дни легче приспособиться к новым обстоятельствам. Можно смело отправляться в дальние поездки, менять работу или знакомиться с новыми людьми. Полезно для энергии будет переставить мебель. Не бойтесь мечтать и строить планы на будущее.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Обратите внимание на свое эмоциональное и духовное здоровье. Речь идет о том, чтобы стать сильнее, смелее и увереннее. Завтра это сделать будет легче, чем в любой другой день.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Подумайте о своих перспективах и будущем. Настройтесь на позитив и забудьте о прошлых трудностях. Во второй половине дня может появиться острая потребность в общении — не оставайтесь в одиночестве.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Пора переходить от слов к делу. Вселенная излучает созидательную энергию и готова делиться ею с вами. Отличное время для работы, развлечений и поиска любви. День обещает яркие эмоции и эмоциональный подъем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день лучше не рассказывать о своих планах на будущее — лишние разговоры могут помешать их реализации. Главное правило дня: меньше слов, больше действий. Берегите себя от уныния и апатии.