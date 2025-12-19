Любовь на полном скаку: 3 знака восточного гороскопа, которые сыграют свадьбу в 2026 году

Эти счастливчики сделают шаг навстречу семейному счастью в год Огненной Лошади

Год Огненной Лошади, который официально начнется 17 февраля 2026 года, обещает стать временем стремительных перемен и пылких признаний. Энергия этого знака, усиленная стихией Огня, благоприятствует тем, кто готов к смелым поступкам и не боится брать на себя обязательства.

Согласно прогнозам астрологов по восточной астрологии, например, в издании China Explorer, три знака восточного гороскопа имеют самые высокие шансы скрепить свой союз узами брака в 2026 году.

1. Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Тигр и Лошадь входят в так называемый "Треугольник совместимости", что делает 2026 год для Тигров временем гармонии и уверенности. Огненная энергия года удваивает их природную решительность. Астрологи подчеркивают, что именно в этот период Тигры почувствуют готовность перейти на новый уровень в отношениях, превратив страстный роман в стабильный и официальный брак.

2. Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для Змей 2026 год станет временем выхода из застоя. Поскольку Змеи по своей природе несут элемент огня, динамичная энергия Огненной Лошади придаст им необходимый импульс. По мнению экспертов, это один из самых благоприятных периодов для помолвки или свадьбы для представителей этого знака, особенно если отношения долгое время не развивались.

3. Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для Петухов, которые ценят ясность и искренность, год Лошади может показаться непредсказуемым, но именно в любви их ждет исключительная удача. Астрологи указывают на появление в их жизни "покровителей" и благоприятных обстоятельств, которые сделают 2026 год идеальным для создания семьи и укрепления долгосрочных союзов.

